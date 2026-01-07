Positiv och varm kvinna söker personliga assistenter 75%
Om mig : Jag är en positiv och varm kvinna på 37 år, som lever med sjukdomen MS och dess följder.
Jag har haft assistans i ca ett år efter lång väntan och har äntligen börjat komma igång med rutiner i min vardag, men är fortfarande långt ifrån det liv jag vill leva. Varje dag är en ny dag för återuppbyggnaden av mitt liv samt återhämtning. Jag bor i Hökarängen söder om söder, med närhet till både natur och centrum samt med närhet till tunnelbana och bussar. Jag har stora fysiska rörelsebegränsningar samt begränsad energi, men är dock helt klar kognitivt,och kommunicerar i stort sätt obehindrat och deltar efter bästa förmåga i allt vi gör.
Jag är en väldigt kreativ person och har ett stort intresse för bland annat, bakning, skapande, djur och växter.
Om dig: Som min personliga assistent assisterar du mig med allt det jag behöver- och vill göra i min vardag, som jag inte längre klarar av att göra själv. Så som personlig hygien, av- och påklädning, matlagning, hjälp att äta, övriga hushållssysslor samt med tex lättare träning och stretch. För att vi ska fungera ihop och få ett bra samarbete är det viktigt att du är lugn och inkännande, det är också viktigt att du är lyhörd samt kreativ och lösningsorienterad. Jobbet kan under kortare stunder vara fysiskt krävande, och därför bra om du är i relativt god form. Tycker du att det låter intressant? Då hoppas jag att du hör av dig och att vi får ses!
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Tjänsten:
Vi söker dig som vill jobba på ett fast rullande schema med varierad arbetstid, dagar, kvällar och helger. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
