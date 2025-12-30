Positiv och trygg kvinnlig personlig assistent som kan börja omgående, söke
Om mig:
Jag är en 28-årig tjej som söker dig som är positiv och trygg, till mitt härliga assistent-team. Jag är en person som gillar när det händer saker i mitt liv som bidrar till att frigöra livskraft . Jag är väldigt kreativ och gillar skapande i många olika former, bl.a genom att måla och skapa musik. Jag tycker om att resa men gillar även att ta det lugnt på hemmaplan. Jag är väldigt humoristisk så jag förlänger gärna ditt liv med många skratt!
Om dig:
Jag vill att du tar ditt uppdrag på största allvar, är ordningsam och lyhörd för mina behov.
Du tål pälsdjur och är rökfri under arbetstid är ett krav.
För att kunna kommunicera med min alternativa kommunikation, är det viktigt att du talar flytande svenska. Erfarenhet av kommunikation via Bliss är ett plus.
Som personlig assistent behöver du kunna följa med mig på resor, både inom Sverige och ibland utomlands. Det är därför viktigt att du är flexibel, ansvarstagande och ser resor som en naturlig och rolig del av arbetet.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Tjänsten planeras att vara upp till 50%
med varierande pass mellan dag, kväll,vaken natt. Tillträde omgående. Det finns möjlighet att ta extrapass och komma upp i mer tid. Det ingår även ett arvoderat uppdrag som innebär att du delar bemanningsansvar vid sjukdom med övriga kollegor.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
