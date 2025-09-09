Positiv och lättsam man söker PA för vaken nätter! (Hammarby sjöstad)
2025-09-09
Hej!
Jag är en äldre man med förvärvad hjärnskada som resulterat i flera funktionsnedsättningar och därför har jag idag stort hjälpbehov. Min hjärnskada har dock inte påverkat mina kognitiva förmågor, jag är alltså fullt kapabel att ta egna beslut. Mina assistenter kompenserar min funktionsnedsättning som "händer och fötter" även om mitt omsorgsbehov är stort. Hos mig arbetar man dygnet runt då jag behöver hjälp med allt vardagligt förekommande som personlig omvårdnad till vardagssysslor. Jag bor tillsammans med min hustru i en tillgänglig lägenhet i Hammarby sjöstad. Mina intressen är bland annat teknik, sport, matlagning och korsord. Jag tar gärna även dagsutflykter i Stockholmsområdet eller skärgården.
Du som söker arbete hos mig kan vara man eller kvinna men helst över 30 år gammal med körkort. Som person får du gärna vara flexibel, lättsam, lyhörd och ha stort tålamod. Eftersom jag pga. talsvårigheter behöver hjälp att kommunicera behöver du vara flytande i svenska, i tal såväl som skrift. Rökare undanbedes och du kan inte vara pälsdjurallergiker eftersom hund kan förekomma i hemmet.
Erfarenhet av förflyttningsteknik (med hjälp av lyft) och PEG är meriterande. På samma sätt vill vi att du förstår vikten av personlig integritet och har ett schysst förhållningssätt till arbete i en annan människas hem. Du kommer att få introduktion till arbetet och lära känna mig och mina rutiner innan du arbetar självständigt.
Nu söker vi en till personlig som kan arbeta vaken natt och som kan börja omgående. Arbetstiden är 21:30-07:30 och passen är förlagda på vardagar + ojämna helger. Möjlighet till fast schema finns om det känns rätt för oss båda.
Välkommen med din ansökan!
(Om du väljer att maila direkt, vänligen ange Referens: "Hammarby Sjöstad 2509")
Vi på Fri Assistans administrerar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län. Vi är måna om att erbjuda hög service till både kunder och anställda eftersom vi vet att bra personliga assistenter är en förutsättning för bra personlig assistans. Därför vill vi vara en riktigt bra arbetsgivare och arbeta för goda relationer med varje medarbetare.
Vi är anslutna till Fremia och följer deras kollektivavtal, det ger dig som anställd trygga och tydliga anställningsvillkor. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, smidig tidrapportering, tillgänglighet dygnet runt samt fortbildning i rollen som personlig assistent. Vi vill att du ska trivas och stanna hos oss!
B (Personbil)
Fast Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Fri Assistans Sthlm AB (org.nr 556992-8228)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fri Assistans Sthlm AB
Kund-och Personalansvarig
Elin Magnusson elin@friassistans.se 072-199 44 05
9500876