Positiv man i Mölndal söker en erfaren personlig assistent, ca 75 %

Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal

2026-06-21



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