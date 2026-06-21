Positiv man i Mölndal söker en erfaren personlig assistent, ca 75 %
Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2026-06-21
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Vissa jobb handlar om att passa tider. Andra handlar om att både passa tider och göra livet möjligt.
Jag är en 35-årig man som lever med en förvärvad hjärnskada efter en olycka. Med hjälp av mina assistenter kan jag fortsätta vara delaktig i det som ger livet innehåll – allt från träning, bio och olika evenemang till sociala sammanhang och lugna hemmakvällar. Humor är en viktig del av min vardag, och jag uppskattar människor som kan se det lilla ljuset även när saker inte alltid går som planerat.
Nu söker jag dig som har erfarenhet av att arbeta med människor och som trivs i en roll där noggrannhet, ansvar och omtanke går hand i hand. Du är trygg i dig själv, har ett lugnt förhållningssätt och förstår att det ofta är de små detaljerna som gör den stora skillnaden.
Jag lever med dubbelassistans dygnet runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega. Jag använder ventilator och kommunicerar främst med kroppsspråk och ögon, vilket ställer krav på närvaro, lyhördhet och förmåga att läsa av situationer.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av vård, omsorg, personlig assistans eller annat arbete där människor står i fokus. Är aktiv, initiativrik och tycker om att få saker att hända. Har tålamod och uthållighet även när framstegen kommer steg för steg. Är noggrann och förstår vikten av att följa rutiner. Talar och förstår svenska obehindrat. Har en god fysik och känner dig bekväm med förflyttningar och hjälpmedel.
Erfarenhet av ventilator är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att lära dig.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och varannan helg. Du arbetar både längre och kortare pass enligt schema.
Vi söker framför allt dig som vill stanna och bli en viktig del av teamet över tid. Tjänsten inleds som timanställning med möjlighet att övergå till en visstidsanställning på cirka 75–80 procent, så länge assistansuppdraget varar.
Tjänsten tillsätts så snart vi har träffat på rätt assistent, så om du är intresserad, sök nu! Vi kör intervjuer löpande!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia–Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 GÖTEBORG Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9971588