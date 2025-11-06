Positiv butiksäljare sökes till kunduppdrag

A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Åmål
2025-11-06


Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en butiksäljare som vill vara en del av ett positivt team och bidra till en butik där kunderna känner sig välkomna och inspirerade.
Som butiksäljare kommer du att möta kunder, ge service, hantera kassa och se till att butiken alltid är inbjudande och välorganiserad. Du trivs i en miljö med mycket kundkontakt och gillar att skapa goda upplevelser för varje besökare.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum
2025-11-06

Arbetsuppgifter
Ge professionell service och bemöta kunder med ett leende
Hantera kassa och betalningar
Följa upp varuleveranser och fylla på i butik
Bidra till att butiken hålls snygg och inspirerande

Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
God arbetsmiljö och stöttande kollegor
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundservice

Kvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarsfull och noggrann
Erfarenhet från butik eller kundservice är meriterande
Svenska i tal och skrift

Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett enkelt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Butiksäljare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
662 32  ÅMÅL

Jobbnummer
9591502

