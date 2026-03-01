Porttekniker med ansvar - Bli en nyckelperson hos vår kund!
Är du en erfaren porttekniker som vill göra skillnad och utvecklas? Här väntar en självständig och omväxlande roll där du får använda din tekniska kompetens fullt ut - samtidigt som du tar ansvar och växer i en trygg och utvecklande miljö!
Vi söker nu för vår kunds räkning en erfaren och ansvarstagande porttekniker som vill vara med och bidra till fortsatt tillväxt och hög kundnöjdhet. Vår kund är verksam inom installation, service och reparation av industriportar, och erbjuder helhetslösningar till kunder inom industri, logistik och fastighetsförvaltning. Kvalitet, säkerhet och kundfokus genomsyrar hela verksamheten.
I rollen som porttekniker kommer du att vara en central del i teamet. Du kommer att arbeta både praktiskt och koordinerande - från service och reparation ute hos kund till planering av arbeten och kvalitetskontroller. Rollen passar dig som både trivs med tekniskt arbete och att ta ansvar för att arbetet utförs effektivt och säkert.

Dina arbetsuppgifter
Installation, service och reparation av industriportar
Felsökning och förebyggande underhåll
Planering och prioritering av arbetsordrar
Säkerställa att arbeten utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav
Kontakt med kunder och leverantörer
Ge stöd och handledning till kollegor vid behov
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av arbete med industriportar eller liknande mekanisk/elektrisk utrustning. Du är tekniskt skicklig, lösningsorienterad och har en god förmåga att arbeta självständigt.
Du bör också ha:
Erfarenhet från arbete med industriportar eller liknande teknik
God förståelse för el, styrsystem och hydraulik (meriterande)
B-körkort
Ett noggrant och ansvarsfullt arbetssätt
Ett serviceinriktat förhållningssätt och en vilja att skapa långsiktiga kundrelationer
Vår kund erbjuder en spännande möjlighet för dig som vill kombinera tekniskt arbete med ansvar och frihet. Du erbjuds en anställning med konkurrenskraftiga villkor samt komplett verktygsutrustning - allt för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt. Rollen är både varierande och självständig, med stora möjligheter att påverka och förbättra rutiner och arbetssätt. Du blir en del av ett engagerat och familjärt team där samarbete, gemenskap och viljan att lyckas tillsammans står i centrum.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen men du blir anställd av vår kund.
