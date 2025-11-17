Portleveransen Sverige AB söker porttekniker / portmontör i Skåne
Portleveransen Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Svedala Visa alla maskinreparatörsjobb i Svedala
2025-11-17
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Portleveransen Sverige AB i Svedala
Porttekniker till växande team i Skåne
Vi söker nu en porttekniker som vill bli en viktig del av vårt arbete i Skåne. Hos oss får du en roll där du både arbetar praktiskt och tar ansvar för kundkontakt och genomförande av service och montage uppdrag. Vi är i dagsläget två medarbetare i Skåne söker vi dig som trivs i ett litet, tight team där alla hjälps åt och där samarbete är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som porttekniker hos oss får du ett arbete med stor variation och möjlighet att påverka. Du kommer att installera, serva och reparera industriportar, garageportar, grindar och dörrar hos våra kunder, som är allt från privatkunder till industri- och logistiksektorn. Rollen passar dig som gillar problemlösning, uppskattar frihet under ansvar och vill representera ett företag som värdesätter engagemang, kvalitet och långsiktighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Installation, service och reparation av industriportar, garageportar, grindar och dörrar
• Felsökning och förebyggande underhåll
• Planering och prioritering av uppdrag
• Säkerställande av att arbeten utförs säkert och enligt gällande krav
• Kundkontakt och dialog med leverantörer
• Stöd och kunskapsdelning med kollegor
Vem vi söker
Vi letar efter dig som har erfarenhet av industriportar eller liknande tekniskt arbete. Du har goda mekaniska och el kunskaper, är van vid att jobba självständigt och har lätt för att ta egna initiativ. Samtidigt är du prestigelös och fungerar bra i ett litet team där man ibland får hjälpas åt över gränserna.
Vi lägger vikt vid att du har:
• Erfarenhet av industriportar, mekanik och elteknik
• Grundläggande förståelse för el, styrsystem eller hydraulik (meriterande)
• B-körkort / BE-körkort är meriterande
• En noggrann och säkerhetsmedveten arbetsstil
• Förmågan att skapa goda relationer med kunder och kollegor
Vi erbjuder
Hos oss får du en vardag med stor frihet och möjlighet att påverka ditt arbete. Du får tillgång till fullständig verktygsutrustning, egen servicebil, goda villkor och ett företag som satsar långsiktigt på sina medarbetare. Vi jobbar nära varandra inom företaget och för oss står engagemang och kvalitet i centrum.Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Välkommen att skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: marcus.hellens@portleveransen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Portleveransen Sverige AB
(org.nr 559501-1494)
Ågatan 37 (visa karta
)
233 44 SVEDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Marcus Hellens marcus.hellens@platson.se 0708164077 Jobbnummer
9606849