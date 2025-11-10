Portföljledare till Skatteverkets utvecklingsportfölj
2025-11-10
Den här rollen passar dig som tycker om att jobba med strategisk utveckling inom en stor och viktig myndighet.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Inom Skatteverket finns en utvecklingsportfölj som utgörs av flera olika delportföljer. Du kommer att få arbeta både på en övergripande nivå med att säkerställa helheten och samtidigt mer operativt med att stödja en eller flera av delportföljerna. Arbetet innebär också att kontinuerligt utveckla metoder och arbetssätt. Vi arbetar agilt och mycket av arbetet utgår från på Scaled Agile Framework (SAFe).
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• tillsammans med övriga portföljledare prioritera, planera, samordna och analysera hela portföljen på en aggregerad nivå med syfte att säkerställa att vi på ett så effektivt sätt som möjligt genomför den utveckling som ger mest värde och nytta för Skatteverket givet tillgängliga resurser i form av personer och budget.
• stödja delportföljerna med planering, samordning och analyser på taktisk nivå. I det arbetet kommer du samverka med olika roller i delportföljen så som portföljägare, arkitekter, produktledare, verksamhetsrepresentanter. Du kommer också ansvara att facilitera och driva vissa formella möten och forum inom delportföljen.
• tillsammans med andra portföljledare, LACE och andra resurser på myndigheten arbeta med att kontinuerligt anpassa och förbättra portföljstyrning och utvecklingsverksamheten på myndigheten.
Du ingår i myndighetens portföljkontor. Portföljkontoret består av cirka 10 medarbetare varav de flesta är portföljledare men det finns även controllers och en del andra roller. Förutom att arbeta med de olika delportföljerna som utgörs av medarbetare från de olika verksamhetsavdelningarna och IT kommer du jobba nära andra medarbetare inom ESA så som ekonomer, controllers, analytiker och strateger. Rollen som portföljledare är placerad inom ekonomi-, styrnings- och analysavdelningen (ESA) men frågor som rör portföljen hanteras direkt av portföljstyrgruppen som utgörs av generaldirektören och myndighetens ledningsgrupp. Vissa resor kan bli aktuella då Skatteverket har kontor på flera platser i Sverige.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- kunna ta olika perspektiv och arbete både inom en delportfölj och med helheten och balansera de olika intressen som kan finnas
- få med sig människor och säkerställa att övergripande beslut implementeras samtidigt som man är ödmjuk, pragmatiskt och lyhörd
- vara driven och självgående samtidigt som man har en god förmåga att samarbeta och kompromissa
- vara strukturerad
- acceptera att allt inte är helt klart och fungerar perfekt utan vara beredd på att konstant utveckla och förbättring
- ha ett lean/agilt mindset
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- jobbat operativt med agil portföljhantering och företrädelsevis SAFe i större organisationer
- god förståelse för verksamhets- och IT-utveckling
- arbetat med att utveckla, införa eller coacha agila arbetssätt, framför allt kopplat till portföljstyrning.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
