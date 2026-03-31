Port-tekniker sökes till Ovako i Hofors
Vår medarbetarresa
På Ovako tror vi att arbetet är mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att vara en del av något meningsfullt. Vi främjar en öppen och vänlig atmosfär där varje individ är värdefull och där det finns möjligheter till personlig och professionell utveckling. Många av oss finner tillfredsställelse i vetskapen om att vårt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats.
Som en nordisk global ledare inom hållbart stål är Ovako inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap som formar en bättre framtid. Medan vissa kanske kallar oss blygsamma, är sanningen den att vi inser att verklig förändring börjar med oss själva. Följ med oss på denna förändringsresa, där naturens skönhet bara är runt hörnet. Var en katalysator för positiv förändring på Ovako.
Är du den vi söker?
Vi söker nu en ansvarsfull, strukturerad, service och säkerhetsmedveten Port-tekniker till Centralt Underhåll. Som Port-tekniker inom Ovako i Hofors kommer ditt främsta uppdrag vara att på ett säkert och kostnadseffektivt sätt säkerställa att alla Portar är i gott funktionsdugligt skick.
Vad får du?
Ovako är en arbetsgivare för dig som trivs med den lilla organisationens effektiva beslutsvägar och den stora organisationens trygghet. Hos Ovako kan du förvänta dig en fartfylld och framåtsyftande arbetsplats med högt i tak, god kamratanda och stor organisatorisk drivkraft.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Lösa avhjälpande och förebyggande problem på våra Portar.
Säkerställa rätt reservdelshållning.
Åtgärda avvikelser efter tredjepartsbesiktningar.
Du säkerställer att ditt arbete utförs med god kvalitet.
Då du alltid sätter säkerheten främst i ditt arbete använder du dig av självchecklistor när du tar dig an dina uppdrag.
Du arbetar i vårt underhållssystem och dokumenterar noga dina utförda uppgifter digitalt.
Arbetstiden är för närvarande dagtid.Utbildningsbakgrund
Vi söker dig med lämplig 3-årig gymnasieutbildning, men du kan även ha införskaffat dig likvärdiga kunskaper och erfarenheter genom tidigare arbeten. Du har gärna flera års erfarenhet av servicearbete på portar. Profil
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper som utmärks av att du är säkerhetsmedveten, analytisk och har ett systematiskt arbetssätt samt tar ansvar för ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv samtidigt som du besitter god samarbetsförmåga och är ordningsam. Du är kommunikativ, då arbetsuppgifterna innebär många kontakter inom företaget men också med entreprenörer och leverantörer.
Att du har god datavana och B-körkort är förutsättningar som behövs för tjänsten. Du talar och skriver obehindrat på svenska. Du behärskar engelska i tal och skrift.
Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som präglas av mångfald och inkludering.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com,www.sanyo-steel.co.jp
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338), https://www.ovako.com/sv/
Hofors
)
813 82 HOFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hofors Kontakt
Stefan Eriksson 0290-25166 Jobbnummer
9830399