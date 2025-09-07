Populär Salong I Linköping - Skönhetspalatset Söker Nya Stjärnor
2025-09-07
Vi är salongen som vill erbjuda det lilla extra och senaste inom naglar och fransar. Välkommen till vårat team!
Drömmer du om en karriär inom skönhetsbranschen? Nu har du chansen att bli en del av vårt team på Skönhetspalatset i Linköping. Vi söker dig som vill skapa magi med naglar och fransar, och som brinner för att ge kunder en unik och lyxig upplevelse.
Ingen erfarenhet krävs - vi utbildar dig!
Ta chansen att bli upplärd av Emelie, vår grundare med över 10 års erfarenhet i branschen. Efter vår grundutbildning kommer du att arbeta som lärling och utvecklas tills du är redo att stå på egna ben.
Vi söker dig som:
Har en passion för skönhet och vill arbeta med naglar och/eller fransar
Är serviceinriktad och älskar att skapa enastående kundupplevelser
Är ansvarstagande, positiv och vill växa med oss
Kreativ och snabbtänkt
Vad vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö i en modern salong
Grundutbildning för dig som saknar erfarenhet
Möjlighet att lära av vår grundare med över 10 års erfarenhet
Ett härligt team som stöttar och utvecklar varandra
Många olika behandlingar som Manikyrer, Pedikyrer, Gellack, Gelnaglar, Lashlift, Browlift och Fransförlängningar.
Känner du att du skulle höra hemma hos oss i vårat team ?
På Skönhetspalatset ska vi ha dom allra bästa nagelterapeuterna och fransstylisterna. Bli en i vårat team, i vår nya, större och lyxigare salong i Linköping i det nybyggda området vid nya Priso/Hemköp.
Arbetsuppgifter
I din roll hos oss kommer du att skapa vackra naglar och fransar, ge förstklassig kundservice och se till att salongen hålls inbjudande och välkomnande.
OBS! Glöm ej märka din mailansökan med rubriken "Lärling". Har du sökt förut är du välkommen att söka igen!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Märk mailet med rubriken "lärling". Maila oss: Info@skonhetspalatset.com
