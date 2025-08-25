Pool Club Värd/Värdinna @ Steam Hotel - Voltage Lounge (Vikariat)
2025-08-25
Ångan stiger inne på Steam Hotel, om vägarna kunde tala finns det historier från 100 år tillbaka. Att kliva in under den enorma kristallkronan, ta sig upp till översta våningen för asiatiska smaker och blicka ut över Mälaren, det är verkligen en helt magisk känsla. På Steam är det inte en tråkig sekund, stora banketter, nykära par, underhållning och så mycket mer!
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Nu söker vi dig vår nya Värd/Värdinna till vår fina pool club, Voltage Lounge!
Vad är Voltage Lounge: Voltage Lounge Pool Club är allt och lite till, men det vi absolut inte är, är ett spa! Tänk dig vibbarna av en beach club utomlands blandat med en rooftop bar i New York! Iskalla drinkar, varma pooler, en mysig relaxavdelning och feststämning 365 dagar om året.
Vill du vara en del av ett serviceteam som inte bara strävar efter utan också levererar service i världsklass? Då har du hittat rätt!
Till Voltage Lounge söker vi en energisk och positiv individ som sätter gästerna före allt och älskar att jobba i team. Ditt mål ska vara att alla gäster som du träffar får uppleva service i världsklass varje gång de kommer till oss. Du skiner extra starkt när det är högt tryck, med mycket folk och mycket att göra.
Vem är du:
Du är en social person som alltid vill göra det lilla extra för gästen, och förvånar även våra stammisarna över hur grym just du är. Vi älskar att jobba i grupp där man lyfter, peppar och hjälper varandra samt bidrar med en positiv energi. Du är nyfiken på din personliga utveckling och vill lära dig nya saker. På Voltage Lounge läger vi fokus på allt från de små detaljerna till att planera Västerås största sommarfest. Vi söker dig som har glimten i ögat och gillar att vara lekfull, personlig, professionell och passionerad mot både gäster och kollegor.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom serviceyrken, men tar även emot nya inom branschen som vill lära sig och utvecklas snabbt. Arbetstiderna varierar och innefattar dagtid, kvällstid samt helger.
Vår främsta arbetsuppgift är att se till att gästernas upplevelse är i världsklass. Mer specifikt innefattar våra uppgifter följande: checka in gäster när dem kommer till oss och ta hand om dem under sin tid, ta dryckes- samt matbeställningar inne och utomhus, städa och plocka på våningen så att den ser välkomnande ut, samt se över dagliga uppgifter som att byta lakan och svara på mail
Om tjänsten Anställningsform: 1 år Vikariat - 75% med möjlighet till förlängning Arbetstiderna: Varierande och innefattar dagtid, kvällstid samt helger. Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 5 september.
Uppfyller du inte alla exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Detta är ett deltidsjobb.
ESS Hotel Group AB (org.nr 556710-8047)
ESS Group Jobbnummer
9473038