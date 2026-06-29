Polsktalande Trafikledare till DSV i Landskrona
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2026-06-29
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du arbeta i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik? Talar du flytande polska och trivs med att ha många kontaktytor? Då kan rollen som Trafikledare hos DSV vara helt rätt för dig.
DSV är en av världens ledande aktörer inom transport och logistik. Till kontoret i Landskrona söker vi nu en polsktalande trafikledare som vill bli en viktig del av teamet som ansvarar för transporterna mellan Polen och Sverige.
Du blir en del av ett sammansvetsat team på fem personer där ni stöttar varandra i det dagliga arbetet. Rollen präglas av nära samarbete, snabba beslut och en arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Här får du en varierande roll där du planerar, koordinerar och följer upp transporter samtidigt som du har daglig kontakt med kunder, chaufförer och transportpartners. Rollen passar dig som gillar att lösa problem, fatta snabba beslut och arbeta i en internationell miljö där tempot är högt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via PerformIQ där du blir anställd av oss och arbetar som uthyrd konsult hos DSV.
Som Trafikledare ansvarar du för att säkerställa effektiva och lönsamma transportflöden mellan Polen och Sverige. Du arbetar nära både kunder och åkerier och ser till att transporterna genomförs enligt plan.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Planera, boka och koordinera transporter mellan Polen och Sverige.
• Ha daglig kontakt med chaufförer, kunder och transportpartners, främst på polska.
• Följa upp transporter och hantera eventuella avvikelser.
• Lösa oförutsedda situationer och hitta effektiva transportlösningar.
• Säkerställa hög service och tydlig kommunikation genom hela transportkedjan.
• Arbeta administrativt i DSV:s transportsystem.
Personprofil
Vi söker dig som trivs med att ha många kontaktytor och som motiveras av att hitta lösningar när tempot är högt. Du är strukturerad, kommunikativ och har förmågan att prioritera rätt även när flera saker händer samtidigt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Flytande kunskaper i polska, både i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift.
• God datorvana.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet från transport-, logistik- eller speditionsbranschen.
• Har arbetat som trafikledare, transportplanerare eller i en liknande roll.
Vi tror att du är en person som:
• Trivs i ett högt arbetstempo och gillar att ha många bollar i luften.
• Är lösningsorienterad och serviceinriktad.
• Har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team.
• Är ansvarstagande, strukturerad och noggrann.
• Har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer.Publiceringsdatum2026-06-29Övrig information
Start: September 2026
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.45
Placering: Landskrona
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av PerformIQ och arbetar som konsult hos DSV. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta gärna vilken aktivitet du utövat och hur det har format dig som person.
Om PerformIQ
PerformIQ är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med stark förankring inom idrottsrörelsen. Vi tror att egenskaper som ansvarstagande, samarbetsförmåga och viljan att utvecklas är minst lika viktiga som tidigare erfarenheter. Genom kompetensbaserad rekrytering hjälper vi företag att hitta rätt medarbetare och kandidater att hitta rätt arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
DSV Kontakt
Filip Lundström filip.lundstrom@performiq.se Jobbnummer
9983653