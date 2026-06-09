Polsktalande personlig assistent sökes till man i Oxie - ref. 1124
Sydassistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-06-09
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, Skurup
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Nu söker vi dig som är polsktalande men även behärskar det svenska spåket i tal och skrift och som gärna har erfarenhet av att arbeta som assistent eller liknande sociala och vårdande yrken. Detta är till en rullstolsburen man i Oxie. Vi söker är en kvinna till en heltidstjänst som kan börja arbeta direkt som timanställd.
Uppdragsgivaren har utvecklingsstörning och epilepsi som påverkar honom i den dagliga livsföringen och därför behöver han din hjälp med denna dygnet runt. I arbetsschemat ingår vaken natt då uppdragsgivaren sover med mask som kräver uppsyn. Uppgifterna i övrigt är allt som rör förflyttning, hygien, matsituationer, kommunikation mm.
Uppdragsgivaren bor själv i lägenhet och kommunicerar via sina assistenter med kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det är därför viktigt att man lär känna honom väl för att kunna hjälpa honom på bästa sätt både hemma och på sin Dagliga Verksamhet där han är 2 dagar/veckan.
Du som söker behöver kunna tala och förstå polska samt vara rökfri.
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt personer med funktionsvariationer i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter. Vi arbetar för att våra uppdragsgivare, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sydassistans Aktiebolag
(org.nr 556476-1137), https://sydassistans.tidvis.se/lediga_tjanster
Limhamnsvägen 128 (visa karta
)
216 12 MALMÖ STAD Arbetsplats
Sydassistans AB Kontakt
Uppdragsansvarig
Katja Nilsson katja@sydassistans.se 040-160500 Jobbnummer
9953866