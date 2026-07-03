Politisk sekreterare till Vänsterpartiet (Intresseanmälan)
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2026-07-03
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Vill du vara med och ge Region Stockholm en ny riktning? Vänsterpartiet är redo att ta ansvar och driva den förändring som krävs. Tillsammans kan vi bygga en starkare välfärd, genomföra en klimatomställning värd namnet och skapa en jämlik hälso- och sjukvård där den som har störst behov får hjälp först. Vi vill utveckla en sjukvård och kollektivtrafik i egen regi, där god arbetsmiljö, trygga anställningar och personalens villkor står i centrum.
Efter valet 2026 är Vänsterpartiets mål att tillsammans med andra partier bilda ett majoritetsstyre som tar sig an regionens utmaningar med handlingskraft och långsiktighet.
Om valresultatet ger oss ett utökat ansvar i den politiska ledningen kommer vi att behöva rekrytera fler politiska sekreterare. Därför välkomnar vi redan nu intresseanmälningar från personer som vill vara med och utveckla Vänsterpartiets arbete i Region Stockholm under nästa mandatperiod.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Som politisk sekreterare arbetar du nära våra förtroendevalda och är en viktig del av det politiska arbetet i Region Stockholm. Du stödjer våra politiker i deras dagliga arbete och bidrar till att utveckla och genomföra partiets politik inom flera olika politikområden.
I rollen bevakar och analyserar du frågor inom dina politikområden samt följer arbetet i regionens nämnder, styrelser och bolag. Du fungerar som politisk sekreterare åt utvalda nämnder och stödjer våra ledamöter genom att ta fram beslutsunderlag, analysera ärenden och ge strategiska råd inför politiska ställningstaganden.
Du hjälper våra politiker att formulera politiska initiativ, såsom skrivelser, yrkanden, interpellationer, motioner och andra förslag. Du tar också fram underlag inför debatter, tal, debattartiklar, pressmeddelanden och andra kommunikationsinsatser.
En viktig del av arbetet är att företräda partiet i kontakter med andra politiska partier. Du deltar i förhandlingar, bygger relationer och bidrar till att hitta lösningar och överenskommelser i politiska frågor.
Du är även delaktig i vårt utåtriktade arbete och planerar samt samordnar studiebesök, möten och andra aktiviteter som stärker kontakten mellan våra politiker, verksamheter och invånare.
Exempel på politikområden där vi kan komma att behöva stöd av ytterligare politiska sekreterare (listan är inte uttömmande):
Hälso- och sjukvård
Kollektivtrafik
Klimat och miljö
Regional utveckling
Fastighetsfrågor
Kultur
Ekonomi och budget
Personalfrågor
Vem är du?
För att lyckas i jobbet behöver du:
En välutvecklad samarbetsförmåga i kombination med förmåga att självständigt genomföra dina arbetsuppgifter.
Förmåga att läsa och analysera stora mängder text.
Förmåga att stundtals arbeta under tidspress.
Förmåga att fokusera på och prioritera det som är väsentligt.
Förmåga att planera och organisera ditt arbete.
Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt, slagkraftigt och korrekt i skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till ökad mångfald. Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Du har:
Relevant högskoleutbildning alternativt en kombination av annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som politisk sekreterare, handläggare, utredare eller liknande.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Kunskaper om Vänsterpartiets politik.
Meriterande är:
Kunskap om offentlig förvaltning.
Tidigare arbetat för Vänsterpartiet.
Kunskap och erfarenhet inom ett eller flera av de politiska områden regionen ansvar för.
Vårt erbjudande
Politiska sekreterare anställs för att biträda de förtroendevalda genom att avlasta dessa arbetsuppgifter som förtroendevalda annars skulle ha genomfört. Det betyder att de politiska sekreterarna har en utpräglad förtroendeställning utan att vara formellt förtroendevalda. Politiska sekreterare är anställda längst till mandatperiodens utgång med en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. Tjänsten är inrättad i enlighet med Kommunallagen vilket ger laglig rätt till tjänstledighet från annat arbete.
Under anställningen som politisk sekreterare tillämpas de kollektivavtalade försäkringarna, tjänstepension och förmån som möjlighet till löneväxling och subventionerad sjukvård. Här kan du läsa mer om förmånerna i vårt kollektivavtal.Om företaget
Vänsterpartiet är det tredje största partiet i Region Stockholm och sedan valet 2022 är vi ett samarbetsparti till Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som styr regionen i minoritet. Vi är alltså ett oppositionsparti med inflytande över den politiska inriktningen.
Vänsterpartiets regionkansli består av en grupp politiska sekreterare och andra medarbetare som tillsammans stödjer partiets förtroendevalda i Region Stockholm. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med engagerade kollegor, goda möjligheter till kompetensutveckling och bra anställningsvillkor. Vår arbetsplats är Landstingshuset på Hantverkargatan 45 i Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Regionledningskontoret, Politiska organisationen, Vänsterpartiet Kontakt
Jonas Ivarsson, Saco 08-12314458 Jobbnummer
9992184