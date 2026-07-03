Politisk sekreterare till Vänsterpartiet Gävleborg
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2026-07-03
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Vill du arbeta nära de politiska besluten och vara med och utveckla Vänsterpartiets politik för en jämlik vård, en stark välfärd och ett Gävleborg där hela länet ges möjlighet att utvecklas?
Vänsterpartiet Gävleborg söker en politisk sekreterare på heltid. Vi söker dig som vill vara med och utveckla Vänsterpartiets politik och bidra till vårt politiska arbete i Region Gävleborg. För att trivas i rollen delar du våra värderingar om jämlikhet, solidaritet och hållbar utveckling.
Som politisk sekreterare arbetar du nära vårt regionråd och Vänsterpartiets regiongrupp. Du blir en viktig del av vårt team och får möjlighet att bidra till väl underbyggda politiska beslut och utvecklingen av Vänsterpartiets politik i Region Gävleborg.
Om uppdraget:
Som politisk sekreterare stödjer du Vänsterpartiets förtroendevalda i deras politiska arbete. Du tar fram beslutsunderlag, analyser och förslag inför politiska beslut och bidrar i arbetet med bland annat regionbudget, regionplan och andra strategiska frågor.
Du ansvarar också för omvärldsbevakning och kommunikation samt bidrar till att utveckla och förankra Vänsterpartiets politik. Arbetet är omväxlande och innebär att du växlar mellan långsiktigt utvecklingsarbete och aktuella politiska frågor.
I rollen har du många kontakter med tjänstepersoner och politiska företrädare från olika partier. Du bidrar till ett professionellt samarbete och goda förutsättningar för dialog, förhandlingar och gemensamma lösningar.
Vi söker dig som:
Har ett starkt samhällsengagemang och ett intresse för regional politik.
Har god analytisk förmåga och tycker om att sätta dig in i komplexa frågor.
Är en skicklig skribent och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Arbetar strukturerat, tar egna initiativ och har god förmåga att planera och prioritera.
Trivs med att samarbeta, bygger goda relationer och arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra.
Tycker om ett varierat arbete där tempot stundtals är högt.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom Vänsterpartiet eller annan politisk organisation.
Erfarenhet från en politiskt styrd organisation eller offentlig förvaltning.
Relevant utbildning inom exempelvis statsvetenskap, journalistik, kommunikation eller ekonomi.
Erfarenhet av budgetarbete, ekonomisk analys eller verksamhetsstyrning.
Erfarenhet av kommunikationsarbete, opinionsbildning eller pressarbete.
Kunskap om offentlig ekonomi samt kommunal eller regional styrning.
Erfarenhet av förhandlingar.
Erfarenhet av att arbeta professionellt med sociala medier.
Om tjänsten:
Tjänsten är ett förordnande som politisk sekreterare enligt kommunallagen och ger rätt till tjänstledighet. Region Gävleborg är formell arbetsgivare medan arbetsledningen sker genom Vänsterpartiet.
Omfattning: Heltid (100 %)
Tillträde: 1 januari 2027 eller enligt överenskommelse.
Anställning: Tidsbegränsad till och med 31 december 2030, med möjlighet till förlängning.
Målstyrd arbetstid tillämpas. Kvälls- och helgarbete samt resor inom länet förekommer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan:
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan om du vill vara med och utveckla Vänsterpartiets politik och bidra till en jämlik vård, en stark välfärd och en hållbar utveckling i Gävleborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: gavleborg@vansterpartiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan politisk sekreterare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänsterpartiet Gävleborg
, http://gavleborg.vansterpartiet.se
Joe Hill-platsen 2 (visa karta
)
802 50 GÄVLE Arbetsplats
Regionkontoret Kontakt
Gruppledare
Anna-Lena Vestin anna-lena.vestin@regiongavleborg.se 070-899 91 91 Jobbnummer
9990731