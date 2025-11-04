Politisk sekreterare till Linköpingslistan
2025-11-04
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som politisk sekreterare för Linköpingslistan. Som politisk sekreterare ansvarar du för vår interna utbildning av våra politiker och kommer sköta diverse administrativa frågor för partiet, bland annat utkast och förslag till interpellationer och motioner. Du kommer att jobba tillsammans med vår andra politiska sekreterare, vårt kommunalråd, fullmäktigegrupp och våra förtroendevalda politiker. Föreningens styrelse och vår medlemsgrupp träffar du regelbundet i ditt arbete. Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Erfarenheter från arbete i ideell organisation eller politiskt parti är också meriterande.
Rollen som politisk sekreterare är bred och innebär också att du:
• Skriver protokoll
• Genomför utredningar
• Skriver och redigerar texter
• Sköter partiets externa kommunikation
• Hanterar diverse administrativa frågor för partiet
• Stöttar kommunalrådet och ledamöterna i deras dagliga arbete.
Din arbetsplats
Är du en person med intresse för lokal politik och som vill arbeta med samhällsnära frågor med fokus på integration, förskola, skola, arbeten, omsorg samt kultur- och idrott? Vill du ha ett varierat arbete där du bland annat fungerar som samordnare och stödfunktion för ett lokalt politiskt parti under utveckling? Då kan arbetet som politisk sekreterare vara något för dig. Nu söker vi en politisk sekreterare till det lokala partiet Linköpingslistan med ansvar för att stötta politiker i deras dagliga arbete. Varmt välkommen med din ansökan!
Linköpingslistan är ett lokalt parti i Linköping som bildades under år 2020. Partiet utmärker sig med att bredda rekryteringsbasen för lokala politiska uppdrag genom att personer med kompetens inom relevanta frågor ska ges utrymme inom den lokala politiken.
Linköpingslistan vill göra Linköping mer attraktivt och framgångsrikt. Detta genom att använda de goda ekonomiska resurser kommunen har för att göra staden ännu bättre. Genom att satsa på skola, förskola, arbeten, omsorg och kultur- och idrott kan man övervinna många av de problem som finns i kommunen. Paritets politiska inriktning och samtliga frågor som drivs bidrar till ökad integration av utlandsfödda i vårt samhälle.
Linköpingslistan söker nu en partisekreterare som vill vara med på partiets utvecklingsresa under den första mandatperioden i kommunfullmäktige.
Du som söker
Du har en akademisk examen som är relevant för tjänsten, exempelvis: statsvetenskap, offentlig förvaltning, administration eller kommunikation alternativt erhållit motsvarande kompetens på annat sätt. Tidigare erfarenhet av projektledning i ideella eller politiska organisationer är en förutsättning för uppdraget. Då du ansvarar för diverse administrativa uppgifter samt hanterar partiets kommunikation är det av stor vikt att du kan formulera dig väl på svenska, framförallt i skrift, samt att du har god förmåga att söka och tillgodogöra dig information. Vi förutsätter också att du delar partiets värdegrund.
Som person är du driven, självständig och van vid att ta egna initiativ. Du har också en god förmåga att strukturera ditt eget arbete. Som politisk sekreterare har du enligt kommunallagen rätt till tjänstledigt från nuvarande tjänst. Anställningsvillkor enligt regler för politiska sekreterare.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2026-12-31, anställningen pågår fram till innevarande mandatperiods slut.
Sysselsättningsgrad: 70%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16181
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Cecilia Helber cecilia.helber@linkoping.se 072-5337410 Jobbnummer
