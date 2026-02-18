Politisk sekreterare till kristdemokraterna i region jämtland/Härjedalen
2026-02-18
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Anställningsform: Deltid till och med 31 december 2026.
Omfattning: 30%
Ort: Östersund, Region Jämtland Härjedalen
Sista dag att ansöka är 28 februari 2026
Vill du vara med och bidra till Kristdemokraternas politiska arbete i Region Jämtland Härjedalen? Vi söker nu en politisk sekreterare till vår regiongrupp.
Tjänsten har en omfattning på 30% och löper fram till 2026-12-31. Tjänsten ger dig en central position i den politiska vardagen där du stödjer förtroendevalda och bidrar till att driva partiets politik och kommunikation framåt.
Som politisk sekreterare arbetar du brett med strategi, samordning och operativt stöd till distriktets politiska arbete. Du bidrar också till att stötta våra regionpolitiker med underlag samt politiska frågor. Du blir en viktig länk mellan distriktsstyrelsen, förtroendevalda och medlemmar, samt bidrar till att utveckla partiets organisatoriska och kommunikativa förutsättningar.
Arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge löpande stöd till förtroendevalda i politiskt arbete
Förbereda exempel fakta- och beslutsunderlag inför politiska beslut, möten och presentationer
Kommunicera och koordinera internt samt externt i politiska frågor
Stöd i framtagande av texter, debattartiklar, material och kommunikation till medlemmar och allmänhet
Samordning av aktiviteter, evenemang och distrikts/-regionrelaterade insatser
Vara delaktig i valstrategiskt och politiskt planeringsarbete
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett stort intresse för politik och samhällsfrågor
Är strukturerad, initiativtagande och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Kan arbeta självständigt såväl som i team
Har möjlighet att resa inom hela länet
Ha möjlighet att kunna arbeta oregelbundna tider
Pågående eller avklarad utbildning som är relevant för tjänsten
Meriterande
Erfarenhet av politiskt och/eller ideellt arbete
Erfarenhet av kommunikation, textproduktion eller sociala medier
Tidigare erfarenhet som politisk sekreterare eller liknande roll
Lön och villkor
Lön utgår enligt regionens reglemente för politiska sekreterare.
Tjänsten behöver tillsättas utan dröjsmål.
Tjänsten är på deltid, placerad vid Regionens hus i Östersund, visst distansarbete är möjligt. Intervjuer sker löpande.
Vid frågor om tjänsten, kontakta distriktsordförande Daniel Wikberg på: 070-6418060
Kristdemokraterna i Region Jämtland Härjedalen - tillsammans för ett starkare samhälle.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Vi tar enbart emot ansökningar genom mail.
E-post: Daniel.wikberg@kristdemokraterna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Politisk sekreterare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristdemokraterna i Jämtlands län
Nedre Hantverksgatan 2 (visa karta
)
831 36 ÖSTERSUND Jobbnummer
9751066