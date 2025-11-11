Politisk sekreterare med inriktning juridik och rättspolitik
Vi är idag omkring 100 medarbetare som arbetar målmedvetet för driva opinion, utveckla och fördjupa de moderata idéerna i linje med den samhällssyn som partiet representerar. Organisationen fungerar som en service- och stödresurs för förtroendevalda, förbund, föreningar och väljare.
Tjänstemannaorganisationen är strukturerad i tre huvudsakliga verksamhetsområden - kommunikation, politik och organisation - kompletterat med centrala stödfunktioner som ekonomi, IT och HR.
Läs mer om oss här.
Vill du arbeta med politisk kommunikation och planering, med särskilt fokus på juridik och rättspolitik?
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som politisk sekreterare på Moderaternas riksdagskansli.
Tjänsten ligger under avdelningen Juridik, som är en av tre avdelningar på det Moderata riksdagskansliet. På avdelningen arbetar cirka tio personer som bland annat har till uppgift att bistå moderata ledamöter i justitieutskottet, konstitutionsutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden.
Tjänsten är i huvudsak inriktad mot justitieutskottet.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som politisk sekreterare arbetar du främst med kommunikation av policyförslag, kontinuerlig omvärldsbevakning och att bistå i planeringen av utskottets arbete. I tjänsten ingår att ta fram underlag när partiets talespersoner eller ledning ska uttala sig i media eller något annat offentligt sammanhang samt i övrigt praktiskt stötta ledamöterna i utskottsarbetet.Du bistår med utåtriktade aktiviteter såsom att skriva debattartiklar och förankra innehållet i organisationen. Du säkerställer att politiken får maximalt genomslag i debatten genom att också stötta politikerna med insatser i deras valkretsar; lokalpress och i sociala medier. Du förväntas bevaka och vid behov ha kontakt med Regeringskansliet så att kommunikationen från olika Moderata företrädare är samordnad. Du hjälper även till med hanteringen av allmänna motionsperioden, bistår med bokningar samt genomförande av seminarier och andra evenemang. I arbetet ingår också att hålla kontakt med moderata företrädare på kommunal och regional nivå.
Som politisk sekreterare ska du också vara beredd att hjälpa Moderaternas pressavdelning. Bland annat ingår att under några veckor per år svara för pressjouren. Kvalifikationer
På Moderaterna står du inte ensam utan backas
upp av kompetenta och professionella kollegor. Vi arbetar i team som tillsammans når framgångar och firar när vi lyckas nå våra mål. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs och tycker att det är kul att gå till jobbet. Vi erbjuder ett bra nätverk och erfarenheter i form av varierade arbetsuppgifter i en stimulerande miljö.
Vi har ett generöst friskvårdsbidrag och ger extra semesterdagar. Du får möjlighet att komma in i en spännande tid hos oss. Med Moderaterna i regeringsställning händer det mycket i organisationen och ditt stöd kommer att värdesättas högt. Arbetsplatsen är Moderaternas riksdagskansli i Sveriges riksdag. Arbete utanför kontorstid förekommer och vi arbetar på plats.
Samtliga anställningar vid Moderaternas riksdagskansli omfattas av säkerhetsprövning, vilken äger rum före anställning och omfattar en personbedömning samt inhämtande av anställnings- och utbildningsbevis samt referenser. Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass enligt 17 § säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsklassade anställningar omfattas utöver säkerhetsprövningen även av registerkontroll.
Vi erbjuder
Du blir en del av en professionell organisation där samarbete, engagemang och resultat står i fokus. Hos oss har du stort handlingsutrymme och möjlighet att bidra till ett tryggare och starkare Sverige.
Vi erbjuder förmåner så som friskvårdsbidrag, extra semesterdagar och en arbetsplats mitt i händelsernas centrum - Moderaternas riksdagskansli.
Arbete utanför kontorstid förekommer. Samtliga tjänster omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande lagstiftning.
Tjänsten är en visstidsanställning till och med 2026-09-30.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vänta därför inte med att söka tjänsten. Frågor om tjänsten besvaras av avdelningschef Carl von der Esch.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Carl von der Esch, Avdelningschef, +46 070-866 23 21
