Politisk sakkunnig - Life Science Industry till SwedenBIO
SallyQ AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SallyQ AB i Stockholm
, Solna
, Gnesta
, Uppsala
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Sverige har en stark tradition inom Life Science och nu växlar vi, tillsammans med våra medlemmar, upp vårt arbete för att ge branschen en ännu tydligare röst i samhällsdebatten. Därför söker vi nu en Politisk sakkunnig som vill vara med och stärka vår förmåga att driva, samordna och utveckla policy och påverkansfrågor.
Vi är Sveriges ledande branschorganisation för Life Science och representerar över 320 medlemsföretag verksamma inom bioteknik, läkemedel, diagnostik, medicinteknik samt tjänste- och samarbetsorganisationer. Gemensamt för alla våra medlemmar är målet att förbättra människors hälsa - i Sverige och världen.
Om rollen
I denna nyinrättade roll blir du en viktig funktion i organisationen och får bidra till att sätta Life Science på den politiska kartan inför valåret 2026 och driva branschens prioriterade frågor under den kommande mandatperioden.
Som Politisk sakkunnig bevakar du policyfrågor som påverkar branschen, analyserar politiska initiativ och stödjer organisationens strategiska arbete för att säkerställa att vi fortsätter vara en relevant och inflytelserik aktör i samhällsdebatten. Du arbetar nära kollegor inom kommunikation, analys och medlemsstöd.
Rollen är både strategisk och operativ; du planerar, koordinerar och genomför insatser tillsammans med våra medlemsföretag och våra olika arbets- och expertgrupper.
Som person trivs du i en roll där du får växla mellan att skriva, analysera, koordinera och genomföra. Du är en do:er med förståelse för den politiska spelplanen, samtidigt som du uppskattar ordning och struktur. VD är organisationens talesperson - din roll är att skapa underlag, sammanfatta insikter och forma budskapet tillsammans med medlemmarna.
Exempel på arbetsuppgifter: Bevaka, analysera och sammanställa policyfrågor som påverkar Life Science-sektorn.
Bistå med rapporter, analyser och beslutsunderlag.
Bygga upp och underhålla ett kunskapsbibliotek med data och policyinformation.
Stödja framtagandet av remissvar, rapporter och presentationsmaterial.
Koordinera och driva organisationens arbete i expertnätverket - säkerställa mötesstruktur, framdrift och dokumentation.
Projektleda initiativ kopplade till policy och påverkan, t.ex. seminarier, rundabordssamtal till vardags och i samband med Almedalen.
Bidra till att forma och hålla ihop organisationens policyberättelse i samverkan med medlemmar, kommunikationsteam och övriga kollegor.
Rollen är en heltidstjänst baserad i Stockholm.Publiceringsdatum2025-11-13Profil
Vi söker dig som är lite irriterad över att utvecklingen går så långsamt, du som är engagerad och resultatorienterad med ett starkt intresse att bidra till något större. Du har ett genuint intresse för politik, näringsliv och samhällsutveckling och vill omsätta det i konkret påverkan för Life Science-sektorn.
Vi är ett tight team, som stöttar varandra, vi springer fort och har väldigt kul på vägen. Ibland snubblar vi men då finns det alltid en kollega som sträcker ut en hjälpande hand. För att klara vårt tempo är din förmåga att prioritera och hantera många bollar i luften avgörande.
Du har sannolikt erfarenhet från:
en politiskt styrd organisation (t.ex. departement, myndighet eller region),
en roll som politiskt sakkunnig, eller
arbete med public affairs på byrå eller inom Life Science industrin.
Kvalifikationer och erfarenhet vi eftersöker: Akademisk examen inom statsvetenskap, nationalekonomi, kommunikation, naturvetenskap, teknik eller motsvarande område.
Erfarenhet av politiskt arbete, public affairs eller policyutveckling.
Förmåga att analysera data, dra slutsatser och formulera tydliga rekommendationer.
God skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Självständigt och strukturerat arbetssätt, med förmåga att driva processer framåt.
Relationsskapande, samarbetsinriktad och lyhörd i dialog med medlemmar och externa aktörer.
Varför SwedenBIO?
Du blir en del av ett engagerat team i en organisation som samlar Sveriges mest innovativa Life science-företag. Tillsammans arbetar vi för att skapa förutsättningar för forskning, utveckling och produktion i världsklass - och för att ge branschen en stark och trovärdig röst i samhällsdebatten.
Här får du möjlighet att bidra till verklig samhällsnytta, i en roll med stor variation, korta beslutsvägar och nära kontakt med både näringsliv och politik.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med SallyQ. För frågor tveka inte att höra av dig till Sandra Bydell Sveder, Senior Rekryteringskonsult: sandra.sveder@sallyq.se
, 0763199688.
Urval genomförs löpande så skicka gärna in din ansökan omgående. Du behöver inte skriva en uppsats ett CV räcker. Vi tar emot ansökningar fram till 2 dec.
Om SwedenBIO
SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för Life Science i Sverige. Våra medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik. Vi samlar även finansiärer, inkubatorer, science parks, regionala investeringsfrämjande aktörer och många fler.
Gemensamt för våra medlemmar är att de är instrumentella för utvecklandet av medicinska innovationer som förbättrar människors hälsa i Sverige och världen, om de så är enskilda entreprenörer eller stora globala Life Science-företag.
SwedenBIO är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse. Den dagliga verksamheten drivs av ett kansliet som är lokaliserat i centrala Stockholm. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SallyQ AB
(org.nr 559463-4577) Kontakt
Sandra Bydell Sveder sandra.sveder@sallyq.se 0763199688 Jobbnummer
9603038