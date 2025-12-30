Polisstudenter till sommarvikariat som utredare i PO Skaraborg
Polismyndigheten, Polisregion Väst / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2025-12-30
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Väst i Skövde
, Skara
, Falköping
, Mariestad
, Lidköping
eller i hela Sverige
Polisområde Skaraborg söker nu polisstudenter som vill arbeta som utredare under sommarmånaderna juni-augusti. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Polisområde Skaraborg
Polisområde Skaraborg är ett av fem polisområden i polisregion Väst. Polisområde Skaraborg sträcker sig över 15 kommuner och är indelat i två lokalpolisområden: västra Skaraborg och östra Skaraborg. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.
Vi söker nu polisstudenter som vill arbeta som utredare i jourmiljön under juni-augusti med placering i Skövde eller Lidköping. Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Du kommer utföra diverse arbetsuppgifter inom utredning, exempelvis hålla förhör, genomföra anmälningsupptagning, hantering och dokumentation av beslag, beställning av forensiska undersökningar, inre spaning och registrering av efterlysningar. Arbetet kan även innebära att du kommer i kontakt med komplexa ärenden och även utredningsmaterial som kan upplevas både som stötande och obehagligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller samtliga krav:
• är polisstudent och har avklarat kursen brottsutredning med godkänt resultat
• har god datorvana och lätt för att lära dig nya IT-system
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• har god förmåga att uttrycka dig i tal på engelska
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• utomnordiska språkkunskaper utöver engelska där du kan använda språket obehindrat i yrkesutövningen
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är utåtriktad, flexibel och ansvarstagande. Du ska vara en god företrädare för polisen, agerar rättssäkert och arbeta för att stärka myndighetens förtroende hos allmänheten, vilket innebär att du är serviceinriktat och korrekt. Arbetstempot är ofta högt vilket ställer krav på stresstålighet och en god förmåga att prioritera. Vidare behöver du vara trygg, inneha stor integritet och ha ett högt säkerhetstänkande. Arbetet innebär både att du arbetar tillsammans med andra och självständigt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper!
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Skövde eller Lidköping
Arbetstid: Fast lista dagtid
Tillträde: juni 2026, enligt överenskommelse
Funktion: Utredare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB659/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Väst Kontakt
HR-konsult
Sofie Stenqvist sofie.stenqvist@polisen.se Jobbnummer
9666526