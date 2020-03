Polismyndigheten söker gruppchef till stöd/servicegrupp inom lok - Polismyndigheten, Polisregion Nord - Ekonomichefsjobb i Umeå

Polismyndigheten, Polisregion Nord / Ekonomichefsjobb / Umeå2020-03-10Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2 000 anställda och består av fyra polisområden: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.I regionen finns 12 lokalpolisområden som arbetar med lokala mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande, innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter och bedrivs nära medborgarna.Polisområde Västerbotten består av tre lokalpolisområden, LPO Umeå, Södra Lappland och Skellefteå. Lokalpolisområde Umeå har verksamhet i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln samt Bjurholm.Gruppen Stöd/service 3 som finns i Umeå består i nuläget av sju medarbetare som hanterar lokalpolisområdets garageverksamhet och vaktmästeri.2020-03-10Utöver personalansvaret för gruppen kommer du ansvara för och samordna lokalpolisområdets behov av lokalförsörjning, inköp av fordon och övriga beställningar av varor och tjänster. Gruppen ansvarar även för polisens lokaler i Umeå samt i Umeås kranskommuner.Vi söker nu en chef till en av våra stöd/servicegrupper i lokalpolisområde Umeå.Som chef för vår stöd/servicegrupp inom lokalpolisområde Umeå - Avgörandeska du:inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs.tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete.ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp.ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare.ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar.företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.är du:verksamhetsansvarig; genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.arbetsgivare; du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.ledare; utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.har du:minst 1 års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande. Erfarenhet av arbetsledning eller motsvarande skall vara under den senaste 5-års perioden.för funktionen relevant examen/utbildningerfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet. (exempelvis erfarenhet av att leda personal inom en servicefunktion eller kompetens och erfarenhet, som arbetsgivaren bedömer likvärdig)erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.Körkort B.besitter du:förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare.förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer.förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter.förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv.förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten.förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.ÖVRIGTAnställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.Arbetsort: UmeåArbetstid: FlextidTillträde: Enligt överenskommelseFunktion: Chef gruppVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Heltid. Dagtid med flextidstillämpning enligt kollektivavtalet ASA/Polis enligt verksamhetens behov. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.