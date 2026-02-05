Polismyndigheten söker chef för Ekonomiavdelningen
2026-02-05
Länk till annons på polisens hemsida där du också ansöker:https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/februari/chef-for-ekonomiavdelningen/
Ekonomiavdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för Polismyndighetens uppdrag, mål och utveckling. Avdelningen har ett nationellt ansvar för myndighetens ekonomi- och verksamhetsstyrning och för att tillhandahålla lokaler, fordon samt materiel, utrustning och tjänster.
Den breda verksamheten möjliggör en helhetssyn och därigenom en effektiv samordning samt användning av myndighetens resurser.
Uppdraget som chef för Ekonomiavdelningen
Som ekonomidirektör och chef för ekonomiavdelningen ansvarar du för all verksamhet som bedrivs på avdelningen. Du är direkt underställd rikspolischefen och ingår i Polismyndighetens strategiska ledningsgrupp som utgör ett stöd till rikspolischefen i uppgiften att leda svensk polis. Genom ledningsgruppen fördelar även rikspolischefen uppdrag till sina direkt underställda chefer för att därefter omsättas på regions- eller avdelningsnivå på det sätt som respektive chef bedömer lämpligt. Både ditt ansvarsområde och ditt handlingsutrymme kommer att vara stort vilket innebär att du kommer ha stora möjligheter att påverka hur verksamheten bedrivs för att nå uppställda mål.
Samtidigt som du ansvarar för verksamheten vid ekonomiavdelningen utgör du en del av helheten av svensk polis där samtliga medarbetare och chefer tillsammans utgör Polismyndigheten.
Genom att arbeta inom svensk polis bidrar du till att bekämpa brottsligheten och upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten i landet. Som chef och ledare inom polisen har du ett särskilt ansvar då du ska verka för att den verksamhet som du är satt att leda fungerar ändamålsenligt och effektivt. Du förväntas leda din verksamhet genom uppdrag och genom att tillämpa ett utvecklande ledarskap i förhållande till din omgivning.
Allt arbete som bedrivs ska till syvende och sist syfta till att öka säkerheten för medborgarna i landet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• flera års chefserfarenhet av att driva och leda verksamhet i en stor och komplex organisation
• flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
• erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
• ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
• flera års erfarenhet av att ha arbetat med strategiska styr- och ledningsfrågor inom ekonomiavdelningens verksamhetsområde
• gedigen erfarenhet av kvalificerat strategiskt arbete inom ekonomiområdet, gärna från offentlig sektor
• för funktionen relevant akademisk examen
• svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• gedigen erfarenhet av arbete inom rättsväsendet, Regeringskansliet eller motsvarande
• erfarenhet av chefskap på strategisk nivå inom offentlig sektor
• chefs- och ledarskapsutbildning för strategisk nivå
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger viljan och förmågan att ta ansvar samt Polismyndighetens uppdragskompass och ledarkriterier. Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
• Beskriv din chefserfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation
• Beskriv storleken på din organisation och hur många chefer du leder/har lett?
• Beskriv din erfarenhet av att ha arbetat med strategiska styr- och ledningsfrågor inom ekonomiavdelningens verksamhetsområde.
• Beskriv din erfarenhet av att ha ingått i en ledningsgrupp på strategisk nivå.
• Beskriv din erfarenhet av kvalificerat strategiskt arbete inom ekonomiområdet, och förtydliga om erfarenheten är från offentlig sektor.
• Beskriv om du har erfarenhet av arbete inom rättsväsendet, Regeringskansliet eller motsvarande
• Vilken akademisk examen har du?
• Vilken chef- och ledarskapsutbildning för strategisk nivå har du?
Välkommen med din ansökan i form av CV och besvarade urvalsfrågor via e-post till jobb.chef@polisen.se
senast den 26 februari 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A051.281/2026 i mailets ärendemening.
Ta del av annonsen i sin helhet här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/februari/chef-for-ekonomiavdelningen/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan.
E-post: jobb.chef@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A051.281/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Anna-Karin Gyllsdorff anna-karin.gyllsdorff@polisen.se Jobbnummer
9724224