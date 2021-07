Polisiära/Civila RLC-operatörer till Regionledningscentralen i U - Polismyndigheten i Region Nord - Supportteknikerjobb i Umeå

Prenumerera på nya jobb hos Polismyndigheten i Region Nord

Polismyndigheten i Region Nord / Supportteknikerjobb / Umeå2021-07-06Polisiära/Civila RLC-operatörer till Regionledningscentralen i UmeåÄr du redo för en större uppgift? Vi söker nu poliser och civila Operatörer till vår Regionledningscentral i Umeå. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas, och vi har också ett flertal rekryteringar på gång inom arbetsledande funktioner.Region Nords Regionledningscentral, RLC, ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen. Arbetsplatsen består av RLC-operatörer och befäl som tjänstgör på Ridvägen 10 i Umeå. På RLC region Nord bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Det hanteras idag cirka 1 500 000 telefon- och radioanrop per år. Här hanteras operativa ärenden av hög prioritet i regionen.RLC 's uppdrag är att vara en del av polisens nationella frontdesk, vilket innebär att vi oftast är den första kontakten in till polismyndigheten för medborgaren.ArbetsuppgifterRLC-operatörernas huvuduppdrag är att dygnet runt under ledning av RLC-befäl ta emot inkommande samtal till Regionledningscentralen, ge god service till medborgarna, bedöma och registrera informationen samt prioritera och beordra polisresurser till olika uppdrag enligt en nationellt fastställd prioriteringsordning. I ansvaret ingår att upprätthålla hög tillgänglighet i RLC, ge medborgarna ett bra bemötande samt säkerställa att polisen snabbt kan respondera på ärenden där medborgarna behöver omedelbar eller skyndsam hjälp av polis. I rollen är det viktigt att du verkar i enighet med Polismyndighetens värdegrund och medarbetarpolicy.Som RLC-operatör:hanterar du med stöd av RLC-befäl den händelsestyrda verksamheten utifrån en tydlig inriktning att Polisen ska vidta rätt initiala åtgärder för att klara upp fler mängdbrottarbetar du i team men också självständigt med löpande ärenden och insatserupprätthåller du en överblick över alla yttre resurser, kommunicerar med dessa via radio samt bevakar att patrull som beordrats att utföra ett uppdrag kan avsluta detta på ett säkert sättsamverkar du med interna och externa myndigheter, organisationer och samarbetspartners som SOS Alarm, Länsstyrelserna, Räddningstjänsterna, Fjällräddningsorganisationen och Ambulansverksamheten i regionen.Nyfiken på att veta mer om jobbet? Kolla gärna in vår film på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yVVWAbbkCrA Meriterande är:Arbetslivserfarenhet eller erfarenhet från ideell verksamhet av att bemöta människor i kris.Arbetslivserfarenhet av arbete med hög simultanförmåga som larmcentralen, ambulans, sjukvården, försvarsmakten, kommunikationscentral, kundtjänst eller liknande arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Erfarenhet av Polisens IT-system .Du har tidigare varit anställd som polis eller arbetar idag som polis inom polismyndigheten.Genomgått operatörsutbildning i enlighet med RLC 's riktlinjer.Behärskar annat språk utöver svenska och engelska. Muntligt och förståelse.Du ska ha:En uttalad simultankapacitet genom att kunna utföra flera arbetsmoment samtidigt.En förmåga att skapa kontakt och bemöta människor på ett professionellt sätt.Under tidspress inhämta information från medborgare som kontaktar polisen.Prioriteringsförmåga och klara av att arbeta systematiskt och metodiskt under hög arbetsbelastning.Förmåga att sätta in en enskild händelse i ett helhetsperspektiv.Förmåga att samarbeta med andra operatörer och närmaste arbetsledare likväl som att arbeta självständigt.Ett prestigelöst, ödmjukt och empatiskt förhållningssätt samt vara effektiv, noggrann och flexibel.Tester/Arbetsprover kan komma att användas under urvalsarbetet. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.Tillträde: Anställningen kommer att inledas med en 17v lång utbildning för att bli certifierad RLC-operatör, med start 17 januari 2022.Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Om du har skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A385.754/2020 via post till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Varmt välkommen med din ansökan!Företrädare för Seko Polisen, Polisförbundet, SACO och Fackförbundet ST region Nord, samtliga nås via växeln 114 14.Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning, med provanställning om 6 månader. Arbetet bedrivs i skift på alla tider av dygnet under årets alla veckor, dvs dagtid, kvällstid, natt och helger.2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-08-15Polismyndigheten i Region NordRidvägen 1090109 UMEÅ5850458