Poler- & Efterkontrollstekniker till modernt produktionsbolag i Jordbro
2025-12-12
MAB Production AB är en erfaren och välrenommerad underleverantör inom avancerad tillverkning av kundanpassade komponenter i främst rostfritt stål. Bolaget har en specialisering på tillverkning av skräddarsydda och komplexa produkter med hög precision. Som en ledande aktör i branschen levererar MAB Production produkter till olika branscher över hela världen där tre stora kundsegment är pump- och vattenlösningar, medicinteknik och energiindustrin.
Företaget grundades 1984 och har idag omkring 30 anställda fördelade på flera avdelningar som samarbetar tätt i det dagliga arbetet. Vi söker nu en Poler- & Efterkontrollstekniker till vår slip- och poleringsavdelning på produktionsenheten i Jordbro.

Om tjänsten
I den här rollen är du en nyckelperson i slutskedet av vår tillverkningsprocess. Du jobbar både operativt med slipning/polering och justeringar, och samtidigt stöttar kollegor för att öka output, höja kvaliteten och förbättra flöden i avdelningen. Du har även ett tydligt ansvar för avsyning och slutkontroll innan leverans.
Du samarbetar nära Team Lead Slip & Polering samt COO och blir en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Arbetsuppgifter
Utföra och ansvara för slipning, polering och justering av produkter.
Stötta andra i avdelningen för att öka output och kvalitet.
Bidra till ständig förbättring och hjälpa fler att kunna göra justeringar och arbeta enligt rätt metod.
Driva effektiviseringar i slip- och poleringsprocessen tillsammans med Team Lead/ledning.
Arbeta för att minska mängden justeringar genom rotorsaksarbete och förbättrade arbetssätt.
Avsyning och slutkontroll inför leverans (kvalitetssäkring, bedömning av ytfinish/krav).
Stötta logistik med planering kopplat till utleveranser vid behov.
Genomföra renoveringar/återställning av produkter när det krävs.

Profil
Du är praktiskt lagd, kvalitetsdriven och trivs med att ta ansvar. Du gillar att kombinera hantverksskicklighet med struktur och förbättringstänk, och du är trygg i att stötta andra i vardagen.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av att något typ av hantverksarbete, t.ex. svetsning, plåtslagare, lackerare.
Meriterande med erfarenhet av slipning/polering och gärna arbete med ytfinishkrav.
Vana av kvalitetskontroll/avsyning och att jobba mot specifikationer
God kommunikativ förmåga på svenska och/eller engelska
Gymnasieutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
Vi erbjuder
En viktig roll med tydligt ansvar i en central del av produktionen.
Nära samarbete med Team Lead och ledning där dina idéer får genomslag.
En arbetsmiljö där kvalitet, förbättringar och lagarbete är på riktigt.
• En modern arbetsplats i produktionslokal med god tillgänglighet - endast några minuters promenad från Jordbro pendeltågsstation.
Om Matenco Group
MAB Production AB är en del av Matenco Group, en växande koncern med fokus på innovation, teknikskifte och framtidssäkring av svensk industri. Genom samarbeten mellan våra olika bolag skapas många möjligheter för intern utveckling och karriärvägar för dig som vill ta nästa steg inom industrin.
Läs mer om oss på: https://www.matenco.se/

Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - senast den 13:e januari.
Vid frågor kontakta: Daniel Österberg daniel.osterberg@matenco.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556251-5105) Arbetsplats
Matenco Group

Kontakt
