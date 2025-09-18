Polarforskningssekretariatet söker gruppchef med engagemang för ledarskap
2025-09-18
Vill du vara med och leda ett team i en verksamhet där teknik och logistik går hand i hand? Trivs du i en roll där du får kombinera operativt arbete med ledarskap på plats? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Polarforskningssekretariatet söker nu en operativ gruppchef inom enheten Fartygsbaserat forskningsstöd. Enheten har till främsta uppgift att organisera och genomföra fartygsbaserade forskningsexpeditioner i polarområdena. Större delen av arbetet är förlagt till myndighetens logistikcenter i Helsingborg eller på isbrytaren Oden.
Vid enheten arbetar både tekniker med inriktning mot IT och elektronik samt allmäntekniker. Den huvudsakliga inriktningen för enhetens arbete är att säkerställa kvalitet av myndighetens fartygsbaserade forskningsstöd genom underhåll och utveckling av sekretariatets utrustning ombord på isbrytaren Oden. Oden är en världsledande forskningsplattform för polarexpeditioner och många expeditioner sker genom internationell samverkan. Inför expeditioner behöver all utrustning förberedas och färdigställas i god tid och en långsikt planering samt uppföljning är en förutsättning för detta.
Enheten består idag av 7 medarbetare och denna tjänst är placerad vid myndighetens logistikcenter i Helsingborg. Du kommer att rapportera till enhetschefen för det fartygsbaserade forskningsstödet vid myndigheten. Som gruppchef kommer du att ha personalansvar inklusive arbetsmiljöansvar samt ett visst budgetansvar.
Om myndigheten
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Myndigheten har cirka 30 anställda i Luleå och i Abisko, samt anställda knutna till verksamhet i Helsingborg och på isbrytaren Oden. Vårt övergripande mål är ökat internationellt genomslag av svensk polarforskning.
Om rollen
Detta är en nyinrättad tjänst, vilket innebär att du genom ett flexibelt och agilt arbetssätt kommer kunna utveckla och forma rollen tillsammans med verksamheten och enhetschefen. Som gruppchef är du operativ arbetsledare på plats i verksamheten och har ett helhetsansvar för att leda och utveckla det dagliga arbetet inom din grupp. Du arbetar nära medarbetarna för att säkerställa kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. I din roll ansvarar du för planering, uppföljning och utveckling av gruppens arbete samt bidrar aktivt till att skapa en god arbetsmiljö. Du är ordningsam med både administrativa och praktiska arbetsuppgifter, förstår vikten av deadlines samt planering och dialog i samverkan.
Du samverkar tätt med enhetschefen och andra funktioner i organisationen för att nå gemensamma mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och fördela det dagliga arbetet i logistikcentret i Helsingborg eller ombord I/B Oden
• Säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och enligt uppsatta mål
• Stötta, utveckla och följa upp medarbetare i det dagliga arbetet
• Driva förbättringsarbete inom teknik och logistik
• Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner följs
• Medverka i utvecklingsprojekt, till exempel nytt polarforskningsfartyg och EU-projektet Polar Connect
• Vid behov kunna leda arbetet vid expeditioner
Vi söker dig som har
• Dokumenterad chefserfarenhet
• God förmåga att samverka och kommunicera med olika målgrupper
• God kunskap och förståelse för teknik och logistik inom underhåll och konstruktion.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Eftergymnasial utbildning, gärna inom logistik, teknik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
• att leda medarbetare både på plats och på distans
• offentlig verksamhet
• arbete på fartyg
• forskningsstödjande verksamhet
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med god organisationsförmåga och ett starkt engagemang. Du är praktiskt lagd, prestigelös och har lätt för att skapa förtroende och samarbete både inom gruppen och med andra delar av verksamheten.
Du har en praktisk syn på ledarskap och trivs i en roll där du är nära verksamheten och dina medarbetare. Du har god analytisk förmåga samt ett strategiskt perspektiv och ser till hela verksamhetens bästa. Med förmåga till helhetssyn förstår du hur olika delar av organisationen samverkar och påverkar varandra. Du tar ansvar för att dina beslut och insatser bidrar till långsiktig utveckling och kvalitet i hela verksamheten.
Vidare är du flexibel och arbetar med ständiga förbättringar för att nå resultat. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Arbetet innefattar internationella kontakter och resor inom och utanför Sverige ingår i tjänsten.
Placering: Helsingborg
Anställningen är på heltid och tills vidare. Polarforskningssekretariatet tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Information om tjänsten lämnas av enhetschef Åsa Lindgren, telefon 070-785 56 01. Har du frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-ansvarig Rina Lindeström, rina.lindestrom@polar.se
Facklig företrädare: Joachim Gyllestad OFR/S, telefon 073-080 28 94
Ansök via Polarforskningssekretariatets rekryteringssystem. Ansökan ska ha inkommit senast 12 oktober 2025.
