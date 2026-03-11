Pokayoke söker skäroperatörer och slipare till Norrköping
Pokayoke AB / Smedsjobb / Norrköping Visa alla smedsjobb i Norrköping
2026-03-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Är du noggrann, tekniskt intresserad och trivs i en industriell miljö? Nu söker vi skäroperatörer och slipare till vår kund för ett spännande uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter.
Du som söker denna utmaning har troligen någon form av praktisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom industri. Du har en positiv inställning och är en mycket god lagspelare. Arbetet kräver alltid ett personligt intresse och engagemang för att uppnå hög kvalitet och ett gott utbyte, vilket vi alltid eftersträvar. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper för att kunna utveckla och skapa en fantastisk produktion och arbetsmiljö tillsammans med våra kunder.
Som skäroperatör arbetar du med att ställa in, övervaka och köra skärmaskiner inom produktion. Arbetet innefattar materialhantering, kvalitetskontroller samt säkerställande av att produktionen håller rätt kvalitet och tempo.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
* Gas- och/eller plasmaskärning av material
* Övervaka produktionen samt justering av maskininställningar
* Utföra kvalitetskontroller enligt ritning och instruktioner
* Materialhantering och efterbearbetning
* Bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö
Vad vi söker
Din profil
• Har en positiv inställning och en god samarbetsförmåga.
• Sätter säkerheten i högsta fokus
• Är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
• Är självständig i din roll och förstår vikten av att arbeta i team.
• Inte rädd för att ta i och bli smutsig på arbetet.
Krav för tjänsten:
• Har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
• Kunna arbeta dag, kväll och skift
• Truckkort
• Traverskort
• Körkort
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Evelina Silverstig es@pokayoke.se Jobbnummer
9791408