Pokayoke söker kundtjänstmedarbetare på deltid i Göteborg
2025-10-21
Vill du arbeta i en roll där service, problemlösning och kommunikation står i centrum? Vi söker nu en kundtjänstmedarbetare på deltid som vill bli en del av våra kunders verksamheter och bidra till att skapa riktigt bra kundupplevelser, varje dag.
Om rollenSom kundtjänstmedarbetare blir du företagets röst utåt och en viktig länk mellan kund och verksamhet. Du hanterar kundärenden via telefon, e-post och chatt, hjälper till med beställningar, leveranser och fakturafrågor samt ser till att varje kontakt avslutas med en nöjd kund.
Du trivs i en föränderlig miljö, har ett genuint engagemang för service och gillar att lösa problem snabbt och effektivt. Rollen passar dig som vill arbeta deltid vid sidan av studier eller annan sysselsättning och som söker ett flexibelt och utvecklande extrajobb.
Exempel på arbetsuppgifter* Besvara inkommande samtal, mejl och chattar * Hjälpa kunder med frågor om beställningar, leveranser och fakturor * Registrera och följa upp ärenden i kundsystem * Samarbeta med kollegor och andra avdelningar för att hitta bästa lösningen * Bidra med förbättringsförslag för en ännu bättre kundupplevelse
Vem vi sökerDu har tidigare erfarenhet av kundservice, ordermottagning eller support, gärna från logistik, e-handel eller B2B-miljö. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift, är strukturerad, noggrann och trivs i ett högt tempo. Erfarenhet av digitala kundservicesystem är meriterande.
Extra plus om du: * Har arbetat inom logistik, e-handel eller internationell handel * Talar fler språk än svenska och engelska * Har intresse för process- och kundupplevelseförbättringar
Varför Pokayoke?Hos Pokayoke får du möjlighet att arbeta nära några av Sveriges mest spännande bolag inom logistik och handel. Vi erbjuder både konsult- och rekryteringsuppdrag och matchar dig med uppdrag som passar din profil och ambitionsnivå.
Praktisk informationPlats: Göteborg Omfattning: Deltid med möjlighet att arbeta mer i perioder, flexibla tider (passar dig som kombinerar med studier eller annan sysselsättning). Anställning: Konsultuppdrag via Pokayoke
AnsökanLåter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Felicia Pettersson, ansvarig rekryteringskonsult, på fep@pokayoke.se
