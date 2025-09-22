Pokayoke söker industriarbetare på heltid!
2025-09-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Eskilstuna
Om tjänsten
Du som söker denna utmaning har troligen någon form av praktisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom industri eller lager. Du har en positiv inställning och är en mycket god lagspelare. Arbetet kräver alltid ett personligt intresse och engagemang för att uppnå hög kvalitet och ett gott utbyte, vilket vi alltid eftersträvar. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper för att kunna utveckla och skapa en fantastisk produktion och arbetsmiljö tillsammans med våra kunder.
Ett stimulerande arbete som kan innefatta uppgifter inom lagerhållning - lossning, lastning, avsyning samt kontroll av de artiklar som hanteras. Även uppgifter som kvalitetskontroller, städ drift och skötsel av maskiner eller övrig utrustning förekommer.
Vad vi söker
Din profil
• Har en positiv inställning och en god samarbetsförmåga.
• Sätter säkerheten i högsta fokus
• Är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
• Är självständig i din roll och förstår vikten av att arbeta i team.
• Inte rädd för att ta i och bli smutsig på arbetet.
Krav för tjänsten:
• Har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
• Arbeta utomhus, året runt
• Kunna arbeta dag, kväll och skift
• Truckkort
• Traverskort
• Körkort
Detta är ett bemanningsuppdrag via Pokayoke, intervjuer sker löpande och tillsättning per slutet av oktober.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
