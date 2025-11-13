Pokayoke söker en Talent Sourcer- Stockholm
2025-11-13
Vill du vara med och bygga framtidens bemanningsverksamhet? Pokayoke växer snabbt och vi söker nu dig som vill ta en aktiv roll i att hitta, attrahera och matcha rätt människor till rätt uppdrag. Som Talent Sourcer hos oss får du chansen att kombinera ditt intresse för människor och kommunikation med struktur, tempo och utveckling. Du kommer in i ett team med stark gemenskap, högt engagemang och en tydlig tro på att framgång skapas tillsammans.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Vi söker nu en Talent Sourcer på heltid som vill bli en central del av vårt bemanningsteam. I rollen arbetar du nära vår Operations Manager och Operations Support och får möjlighet att bidra med struktur, energi och engagemang i våra rekryteringsprocesser. Tjänsten passar dig som vill ta nästa steg i din karriär och utvecklas inom rekrytering och bemanning. Här får du en roll med stort ansvar och en möjlighet att växa långsiktigt tillsammans med oss.Arbetsuppgifter
Som Talent Sourcer kommer du att ha ett tydligt fokus på att driva rekryteringsprocesser framåt för vår bemanningsverksamhet. Du kommer bland annat att:
Skriva och publicera annonser
Gå igenom ansökningar och göra första urval
Kontakta kandidater via telefon och mail
Boka och genomföra intervjuer
Samla in och hantera dokumentation och intyg
Säkerställa en positiv och professionell upplevelse för kandidater genom hela processen
Vad vi söker
För att trivas hos oss tror vi att du är social, nyfiken och genuint tycker om att arbeta med människor. Du har lätt för att kommunicera på ett tydligt och förtroendeingivande sätt och du känner dig trygg i att ta kontakt och hålla dialoger både muntligt och skriftligt. Tidigare erfarenhet av rekrytering eller bemanning är meriterande men inte ett krav, vi lägger stor vikt vid personlighet och potential.
Vi tror även att du:
Är driven, ansvarstagande och gillar när det händer mycket
Har god struktur och ordning i ditt arbete
Trivs med att arbeta mot mål och resultat
Vill utvecklas inom rekrytering och ta större ansvar över tid
Varför Pokayoke? Pokayoke är ett snabbväxande bolag med en kultur byggd på gemenskap, frihet under ansvar och höga ambitioner. Här får du arbeta nära affären, bidra till utvecklingen av bolaget och se resultatet av ditt arbete på riktigt. Vi är ett team av specialister inom logistik, verksamhetsutveckling och interim management och vi växer snabbt tillsammans. Så ansöker du
Detta är en heltidstjänst med inledande provanställning, placerad i Stockholm. Start omgående eller enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Felicia Pettersson på fep@pokayoke.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan.
Välkommen till Pokayoke, vi bygger verksamheter genom människor.www.pokayoke.se Ersättning
