Pokayoke söker en Gruppchef till kvällsskift hos logistikkund i norra St...

Vårt kära Pokayoke fortsätter växa. Tillsammans med våra kunder bygger vi starka team i hela landet och nu söker vi en Gruppchef till kvällsskift för en av våra logistikkunder i norra Stockholm.
Här får du chansen att leda ett engagerat team i en lagerverksamhet som präglas av tempo, struktur och laganda.
Om tjänstenSom Gruppchef ansvarar du för den dagliga driften under kvällstid. Du leder ett team av medarbetare och säkerställer att arbetet utförs effektivt, kvalitetssäkert och med god arbetsmiljö.
Rollen är både operativ och coachande, du finns nära verksamheten, stöttar medarbetarna i det dagliga arbetet och bidrar till en kultur där människor trivs, utvecklas och presterar.
I rollen har du ett brett ansvar där du leder, planerar och fördelar det dagliga arbetet under kvällsskiftet. Du följer upp nyckeltal, kvalitet och leveranssäkerhet för att säkerställa att verksamheten når sina mål. En viktig del av uppdraget är att skapa struktur och driva kontinuerliga förbättringar i processer och arbetssätt. Du ansvarar även för att bemanning, rutiner och säkerhetskrav följs, samtidigt som du inspirerar, motiverar och utvecklar ditt team till att prestera på topp, varje kväll.
Vem är du?Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Du trivs i en miljö med högt tempo och har en naturlig känsla för struktur och ordning.
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda andra, gärna i rollen som gruppchef, teamledare eller arbetsledare inom logistik, lager eller produktion. Du har en god förståelse för flöden, planering och hur man skapar effektiva arbetssätt. Som ledare är du coachande och motiverande, med förmåga att bygga engagemang och ansvarstagande i teamet. Du kommunicerar tydligt, löser problem med ett positivt fokus och har god systemvana, gärna från WMS och Excel. Vi ser också att du behärskar svenska väl, både i tal och skrift.
Varför vår kund?
Hos vår kund blir du en del av en verksamhet som värdesätter samarbete, initiativ och ansvarstagande. Kulturen präglas av engagemang, gemenskap och viljan att alltid göra det lite bättre, tillsammans.
Du får en central roll i ett företag med tydlig framtidstro och möjlighet att påverka hur kvällsskiftet utvecklas framåt.
AnställningPlacering: Norra Stockholm Arbetstid: Kvällsskift Anställningsform: Tillsvidareanställning direkt hos kund med inledande provanställning Tillträde: Enligt överenskommelse
AnsökanDetta är en heltidstjänst med inledande provanställning, placerad i Stockholm. Tjänsten innebär arbete på plats och vi söker dig som gillar energi och samarbete. Hos vår kund är gemenskapen en stor del av framgången: de växer, utvecklas och har roligt tillsammans. Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Felicia Pettersson på fep@pokayoke.se
