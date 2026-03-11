Pokayoke söker CNC-operatörer till Norrköping
Pokayoke AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Norrköping
2026-03-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Vill du vara en del av ett dedikerat team inom CNC-programering? Vi söker nu erfarna CNC-operatörer omgående med teknisk skicklighet och ett öga för detaljer till vår kund i Norrköping. Om du brinner för programering och kvalitet, kan detta vara din nästa karriärmöjlighet!
Vi söker dig som vill ha en trygg anställning för en längre tid och som är beredd att kunna ta i och vill vara med och förbättra vår kvalitet och leveranser till kund.Arbetsuppgifter
I rollen som CNC-operatör kommer dina främsta arbetsuppgifter vara att förbereda maskinbearbetning, vilket inkluderar programmering (ISO) Fanuc, Heidenhain, Synemeric och Okuma sp 200. Du kommer använda moderna maskiner för fräsning.
Vi vill gärna komma i kontakt med personer som har tidigare erfarenhet inom CNC och som är intresserade av att utvecklas inom industrin. För oss är det viktigt att du har ett stort engagemang och viljan att fortsätta utvecklas. .
Vad vi söker
Du trivs i en dynamisk och växande organisation, och du är van vid att ta dig an nya utmaningar. Du gillar ett högt tempo och värdesätter korta beslutsvägar. Som person är du lösningsorienterad, ansvarsfull och prestigelös, och du driver dina arbetsuppgifter framåt på egen hand. Du har god kommunikationsförmåga och tar egna initiativ för att förbättra arbetsprocesser och rutiner.
Krav för tjänsten:
• Kunna tala och skriva obehindrat på svenska
• Traverskort
• TruckkortErfarenheter
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
• Sätter säkerheten i fokus
• Kan arbeta 2-skift eller ständig natt.
• Det är av stor vikt att du är noggrann, strukturerad, punktlig och kan läsa och förstå instruktioner. Arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
• Är självständig i din roll och förstår vikten av att arbeta i team.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom verkstadsindustri eller produktionsarbete, men vi lägger stor vikt på kandidatens personliga egenskaper.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9791416