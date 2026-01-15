Pojke söker en personlig assistent i Falun
2026-01-15
Tjänsten avser timvikarie vid behov men också sommarvikarier för sommaren 2026. Tjänsten innefattar arbetspass som är förlagda dagtid och med vaken natt. Arbetsplatsen ligger centralt i Falun.
Pojken söker en personlig assistent som kan fungera som kundens kompis. Som person ska du vara glad, lekfull och en mycket god pedagog!
Har du tidigare erfarenhet av tecken som stöd, så meriteras det. Du som är sökande ska även vara väldigt lugn och tålmodig. Du som söker detta jobb som personlig assistent bör älska att omge dig med barn och vara en del av familjelivet. Du som söker ska även vara rökfri, då det är en rökfri arbetsplats.
Pojken har sondmatning, och övrig medicinering via stomiport. Pojken har även inhalationer, sömnapné och syrgas och ett stort övrigt omvårdnadsbehov.
Det är en fördel om du har erfarenhet av dessa tillstånd sedan tidigare men stor vikt kommer att läggas på personkemin. "Allt går att lära sig av rätt person med stort hjärta.
Pojkens mamma är arbetsledare. Så intressanta ansökningar skickas dit, så tar hon en vidare kontakt via mejl. Utdrag ur belastningsregistret är ett krav.
Varmt välkommen in med din ansökan.
Önskar vi på Lika Liv personlig assistans i Falun
Företagsinformation
Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individs unika behov.
Vårt arbete vilar på värderingarna glädje, trygghet och gemenskap, och vi strävar alltid efter att bemöta varje person med respekt för deras integritet och självbestämmande.
För oss är kvaliteten på assistansen avgörande. Vi ser till att våra medarbetare får rätt stöd och förutsättningar för att utföra sitt arbete med stolthet och engagemang. Som anställd hos oss får du en uppdragschef som nära stöd, kollektivavtal, utbildning och friskvårdsbidrag.
Vi vill att både våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och värderade
