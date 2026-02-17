Pojke i Trelleborg letar efter vikarier Dag/Natt & Sommar.
Forenede Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trelleborg
2026-02-17
Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Om mig
Jag är en kille på ca 2 år som har Treacher Collins, track och sond (knapp på magen). Jag bor i Trelleborg tillsammans med min familj som består av mamma, pappa och två syskon på 12 och 8 år.
Om dig
Jag söker dig, som har ett stort hjärta och nära till skratt. Jag vill att du som söker är en påhittig person med barnasinnet kvar. Du är snäll, omtänksam och trygg i dig själv. Du ska vara initiativrik, noggrann och ansvarstagande.
Din uppgift blir att assistera mig i och utanför hemmet, i nära anslutning till familjemedlemmar, släkt och vänner. Mina assistenter följer även med mig när jag går till min förskola. Det är därför viktigt att du är flexibel och lyhörd. Du ska kunna samarbeta, då jag behöver dubbelassistans dygnets alla timmar, med vaken natt.Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
Du som assistent ska kunna behärska det svenska språket mycket väl i tal.
Du som assistent ska vara rökfri under arbetspasset.
Meriterande
Det är en fördel men inget krav, om du som assistent har erfarenhet kring att jobba med track.
Det är en fördel men inget krav, om du som assistent har erfarenhet kring att jobba med mindre barn.
Störst vikt kommer läggas vid personkemi
Sök jobbet om du är intresserad av att vara en del av min och min familjs varierande och aktiva vardag.
Du kommer att få utbildning i alla delar kring mina hjälpbehov och rutiner.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Vi söker timvikarier som kan hoppa nu men även under sommaren
Timanställning vid behov. Dag samt nattpass
Varierande arbetstider dag/kväll/helg och natt
Exempel: Dagpass 08-20, Nattpass 20-08
Rollen som personlig assistent
Som personlig assistent företräder du Hela Sveriges Assistans. I rollen som personlig assistent kommer du att göra en webbutbildning om hur det är att arbeta som personlig assistent. Du ska tillsammans med kunden och dina kollegor verka för god kvalitet samt följa företagets värderingar och policys.
Som personlig assistent ansvarar du för att ta del av information som huvudkontoret skickar ut, samt vid behov söka information som finns tillgänglig på hemsidan. I övriga frågor vänder du dig till din arbetsledare eller huvudkontoret.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag/digital brevlåda ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vi utbildar våra medarbetare för att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Alla våra nyanställda genomför en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
Sista ansökningsdag 2026-02-08
Vi behandlar ansökningarna löpande.
Ansökning sker via länk.
Ansökning sker via länk.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
