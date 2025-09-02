Pojke 7 år på Kungsholmen söker avlösare
Bambi Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Avlösare i hemmet för pojke 7 år med autism
Hej!
Vi är en familj som söker en trygg och engagerad avlösare till vår autistiska son på 7 år.
Vår son är en väldigt glad, kreativ och bestämd kille. Han har ett begränsat talat språk men ett stort ordförråd i både svenska och engelska. Hans stora intressen är att lyssna på musik, dansa, sjunga, spela Roblox, leka med olika seriefigurer och kanske mest av allt - studera vägskyltar och vägar på Google Maps. Han tycker också om att promenera och åka buss.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
• Stöd vid behov vid personlig hygien, av- och påklädning.
• Leka
• Följa med på aktiviteter i närområdet, främst promenader
• Vid behov ordna enklare mellanmål/lunch
Arbetstider:
• Totalt 10 timmar i månaden, 2,5h per helg.
• Veckodag och tid kan variera utifrån behov och överenskommelse med upp-dragstagare.
Är du den vi söker:
Du är en person med stort ansvar och känsla för barn med funktionsvariation. Du måste vara punktlig och ansvarstagande. Du behöver vara och inkännande och ödmjuk samt har barnasinnet kvar.
För att vår son ska trivas med dig behöver du vara en positiv, varm trygg och lyhörd per-son med mycket tålamod. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• För vår sons skull är det viktigt att du talar och förstår svenska obehindrat.
• Rökfri
• Yrkesmässig erfarenhet av att arbetat med barn med funktionsvariation
• Verktyg för att bemöta vid t.ex. raseriutbrott och låsningar, gärna med lågaffektivt bemötande
• En vilja att skapa förutsägbarhet och trygghet, och som tycker om att leka, vara aktiv och vara en social partner i vardagen
Ser fram emot att höra från dig!
Som avlösare inom Bambi förväntas man kunna ta initiativ till pedagogiska samt stimulerande aktiviteter. Avlösarservice syftar till att avlasta anhöriga kring omvårdnaden av barnet med funktionsnedsättning och möjliggöra återhämtning.
Som ledsagare inom Bambi stödjer man ungdomar till att delta i aktiviteter och samhällslivet. Ledsagarservice syftar till att förebygga och bryta utanförskap för unga med funktionsnedsättning samt möjliggöra för en aktiv fritid.
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av yrket men det är ett plus om du har erfarenhet av barn eller människor med funktionsnedsättningar. Som medarbetare på Bambi får du möjlighet till regelbunden kompetensutveckling och handledning då vi vill att du är trygg i din arbetsroll. Ersättning
Individuell lönesättning. Timlön/månadslön. Kollektivavtal finns: KFO-Kommunal.
Du kommer även erbjudas introduktion, friskvård, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling. Tillträde
Enligt överenskommelse. Vi kallar löpande till intervju och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bambi Ekonomisk Fören
, http://bambi.se Arbetsplats
Bambi Jobbnummer
9487889