Pojke 4 år i Södertälje söker personliga assistenter

Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje
2026-02-16


Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en glad och go 4-årig pojke med stora omsorgsbehov. Pojken har bland annat svårt att hålla upp sitt huvud och behöver ständig uppsikt och stöd i vardagen. Du kommer att vara tillsammans med pojken där han befinner sig, i hemmet, på aktiviteter eller på andra ställen där han befinner sig tillsammans med sin familj.
Eventuellt kommmer han inom kort börja på Förskola och då kommer du i så fall vara med honom där.


* Du är rök- och snusfri
* Du är lugn, trygg och uppmärksam
* Du har tålamod och ett genuint intresse för att arbeta med barn
* Du har gärna erfarenhet av arbete med barn med funktionsvariationer (ej krav)

Familjen bor i Södertälje, och tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter i både hem- och evetuellt förskolemiljö, där närvaro och omsorg står i fokus.

Välkommen med din ansökan - vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt!

Move & Walk Sverige AB

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.

Move & Walk Sverige AB (org.nr 556549-5180)

Move and Walk Sverige AB

9744103

