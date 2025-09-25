Pojke 4 år i Södertälje söker personliga assistenter
2025-09-25
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en glad och go 4-årig pojke med stora omsorgsbehov. Pojken har bland annat svårt att hålla upp sitt huvud och behöver ständig uppsikt och stöd i vardagen. Du kommer att vara tillsammans med pojken där han befinner sig, i hemmet, på aktiviteter eller på andra ställen där han befinner sig tillsammans med sin familj.
Eventuellt kommmer han inom kort börja på Förskola och då kommer du i så fall vara med honom där.
* Du är rök- och snusfri
* Du är lugn, trygg och uppmärksam
* Du har tålamod och ett genuint intresse för att arbeta med barn
* Du har gärna erfarenhet av arbete med barn med funktionsvariationer (ej krav)
Familjen bor i Södertälje, och tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter i både hem- och evetuellt förskolemiljö, där närvaro och omsorg står i fokus.
Välkommen med din ansökan - vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt!
