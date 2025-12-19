Pocketgrossisten söker försäljningsdriven kundservicemedarbetare
Pocketgrossisten Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pocketgrossisten Sverige AB i Stockholm
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Pocketgrossisten söker försäljningsdriven kundservicemedarbetare
Som kundservicemedarbetare ansvarar du för att kunder och övriga inom företaget får en snabb och optimal service vid kontakten med Pocketgrossisten. Kundservicemedarbetaren fungerar som en länk och förmedlar information från kunder och lager vidare i organisationen och hjälper företaget att utveckla servicen till dessa.
Tjänsten innebär även att man vissa perioder är delaktig i och hjälper till att säkerställa projekt och kampanjer, samt säljuppföljning inom Pocketgrossisten.Publiceringsdatum2025-12-19Profil
Vi söker dig som brinner för att arbeta med kunden i fokus och som har ett genuint intresse för service. Det är viktigt att du snabbt förstår kunden och att du har starka kommunikativa egenskaper i både tal och skrift. Utöver detta ser vi gärna att du:
Motiveras av att fatta egna beslut, är noggrann och gillar att arbeta i ett högt tempo
Har ett stort engagemang, eget driv samt är en doer
Är öppen för förändringar och bidrar med en positiv attityd
Har god datorvana och förmåga att lära dig nya system relativt snabbt
Är prestigelös och kavlar upp armarna när och där det behövs
God initiativförmåga och flexibilitet i syfte att medverka till en effektiv och lönsam avdelning
Arbetar aktivt med att utveckla dina kompetenser och delar med dig av dina kunskaper
Tar ansvar för ditt arbete och har lätt för att samarbeta med andra
• En medarbetare med stort engagemang, förmåga och vilja att lösa situationer på bästa sätt för kunden och företaget
• Ser möjligheter till merförsäljning i kontakten med kunderOm tjänsten
Som kundservicemedarbetare kommer du att ansvara för att leverera högkvalitativ service till Pocketgrossistens kunder och övriga inom företaget över telefon, mejl. Kundservice svarar bland annat på frågor kring leveranser, beställningar, fakturor samt frågor om våra produkter. Vi har även regelbunden kontakt med personalen på lagret i Rosersberg.
Hos oss är kunden alltid viktigast och vi, liksom du, gör allt för att kunden ska få den bästa upplevelsen och servicen. Du tycker om ett högt tempo och bidrar aktivt med bra energi och engagemang både till kollegor och kunder. Vi har kul på jobbet, är flexibla och ställer alltid upp för varandra!
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden är:
Ansvara och säkerställa att leveranser skickas i rätt tid till kunden
Ha löpande kontakt med lagret gällande leveranser och avvikelser som rör dessa
Rapportera utfall och avvikelser rörande leveranser och order
Ansvara för att meddela avvikelser som rör order och leveranser till berörda kunder.
Säkerställa hantering och registrering av kampanjorder.
Ta fram olika typer av uppföljning och statistik till kunder och internt
Posthantering
Packa och skicka material till säljkonsulenter
Uppföljning av kunder per telefon eller mejl
Ansvarar för löpande fakturering till företagets kunder
Ansvarar för kundreskontran
Vi söker dig som:
Talar och skriver obehindrat på svenska
Har arbetat i en service- eller en kundserviceroll tidigare
Har god systemvana
Gymnasial utbildning
Erfarenhet av serviceyrke är önskvärt
Erfarenhet från systemet Jeeves är en merit
Övrig information:
Start: Omgående
Omfattning: Heltid - tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Placering: Företagets kontor på Jungfrugatan i centrala Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Mejla cv och personligt brev.
E-post: ansokan@pocketgrossisten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pocketgrossisten Sverige AB
(org.nr 556964-4643)
Jungfrugatan 18 (visa karta
)
114 44 STOCKHOLM Kontakt
vd
Fredrik Axegård fredrik.axegard@pocketgrossisten.se Jobbnummer
9654459