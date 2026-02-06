Plutonchef Bevakningsplutonen (ibss) Till F 16, Fm-Anläggning Bålsta
Försvarsmakten / Militärjobb / Håbo Visa alla militärjobb i Håbo
2026-02-06
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Håbo
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du bidra till Försvarsmaktens förmåga att skydda samhällsviktig verksamhet och samtidigt utvecklas i rollen som chef och ledare? Som plutonchef vid bevakningspluton (IBSS) på FM-anläggning Bålsta får du ett ansvarsfullt uppdrag i en verksamhet av stor betydelse för Sveriges säkerhet. Du blir en del av Upplands flygflottilj, F 16, och verkar i en organisation som präglas av professionalism, samarbete och ett starkt fokus på uppdraget.
Om enheten
161. Stridslednings- och Luftbevakningsbataljonen är en del av F 16. Bataljonens huvuduppgift är att ansvara för övervakning av Sveriges luftrum och flygstridsledning. Bataljonen är dagligen insatt i insatsverksamhet. Andra uppgifter inkluderar drift och skydd av fortifikatoriska ledningsplatser samt gruppering av rörliga sensorer och radiosystem över hela Sveriges yta. Bataljonen består därför av kompanier som är utspridda på olika geografiska platser. Denna tjänst är placerad i Bålsta.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som plutonchef för bevakningspluton (IBSS) ansvarar du för att leda och utveckla plutonens verksamhet i enlighet med givna uppgifter, order och regelverk. Du har personalansvar samt ansvar för planering, genomförande och uppföljning av utbildning, övning och insatser.
I befattningen ingår även deltagande i planerings- och beredskapsarbete samt samverkan med andra förband, funktioner och civila aktörer. Tjänsten innebär ansvar för att plutonen upprätthåller god förmåga att lösa bevaknings- och skyddsuppgifter i fred, kris och höjd beredskap.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd officersutbildning OF/SO.
• Erfarenhet av chefsbefattning inom Försvarsmakten.
• Genomförd militär grundutbildning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är stabil, omdömesgill och trygg i din chefsroll. Du har god förmåga att planera och strukturera verksamhet samt att fatta beslut under tidspress. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och bidrar aktivt till ett professionellt och respektfullt arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av bevaknings-, skydds- eller säkerhetstjänst.
• Tidigare tjänstgöring inom IBSS eller motsvarande verksamhet.
• Erfarenhet av utbildnings- och övningsledning.
• Erfarenhet av tjänstgöring vid skyddsobjekt eller FM-anläggning.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Bålsta. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Misha Lindau
E-post/Tfn: misha.lindau@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Sara Blom
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-02.. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9728617