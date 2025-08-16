Plog,Trädgård skötsel,Handskottning,odling, plock,hakklippning utemiljö
2025-08-16
Vi söker en flexibel kandidat som kan köra traktor på vintern alltså snöplog, halkbekämpning, sophantering, plantering, grassklipning, plocka. En driven och stark människa som kan fixa eller har fullförståelse om maskiner som används i lantbruk, traktor, sandspridare,plog, sandsoppning maskiner, blås och är villigt att ta ansvar själv och kan jobba i ute miljö runt om året eftersom vi sköter föreningar, skolor, gym under vinter och sommar och har all möjligt ansvar som, snöskottning, underhåll, trädgård skötsel, plantering, gräving och mark. Rätt person kan hoppa in i början av November.
