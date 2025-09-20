Plog,Trädgård skötsel,Handskottning,odling, plock,hakklippning utemiljö

Safe Riderz AB / Trädgårdsodlarjobb / Huddinge
2025-09-20


Vi söker en flexibel kandidat som kan köra traktor på vintern alltså snöplog, halkbekämpning, sophantering, plantering, grassklipning, plocka. En driven och stark människa som kan fixa eller har fullförståelse om maskiner som används i lantbruk, traktor, sandspridare,plog, sandsoppning maskiner, blås och är villigt att ta ansvar själv och kan jobba i ute miljö runt om året eftersom vi sköter föreningar, skolor, gym under vinter och sommar och har all möjligt ansvar som, snöskottning, underhåll, trädgård skötsel, plantering, gräving och mark. Rätt person kan hoppa in i början av November. Kontakta Nasir (Plats chef) för ytterligare information. saferiderrz@gmail.com

Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: Saferiderrz@gmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Safe Riderz AB (org.nr 559388-3340)
Lammholmsbacken 240 (visa karta)
143 47  VÅRBY

9518676

