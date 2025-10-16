Plockare till Partyhallen Extrajobb inför högsäsong
2025-10-16
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
Vi på Partyhallen AB söker noggranna och effektiva plockare som vill jobba under vår intensiva säsong framöver. Arbetsuppgifterna består främst av att plocka beställningar från vårt e-handelslager i Huddinge.
Det är ett enkelt och praktiskt jobb där du arbetar i ett högt tempo tillsammans med ett glatt team. Perfekt för dig som vill jobba extra under hösten och inför julen.
Vi söker dig som:
Är noggrann och stresstålig
Har bra arbetsmoral och kommer i tid
Grundläggande
svenska
Vi erbjuder:
Säsongsanställning med start omgående
Timanställning (behovsanställning)
Arbete på vardagar och helger, dagtid
Arbetsplats: Elektronvägen 1, Huddinge
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: Info@partyhallen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan - Plockare". Arbetsgivare Partyhallen AB
(org.nr 559017-9676)
Elektronvägen 1 (visa karta
)
141 49 HUDDINGE Arbetsplats
Partyhallen.se Jobbnummer
9560649