Plock- och paketeringsjobb i Malmö - erfarenhet av AutoStore krävs
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-10-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Vi söker nu lager- och plockmedarbetare/paketerare till vår kund i Malmö. Kunden är verksam inom kosmetika och fokuserar främst på sminkprodukter, men även andra typer av produkter kan förekomma.
I rollen arbetar du tillsammans med dina kollegor för att säkerställa att de dagliga målen uppnås och att verksamheten flyter på effektivt. Du kommer att arbeta med att färdigställa, plocka, packa och etikettera produkter - både manuellt och med hjälp av AutoStore-systemet.
Profil & bakgrund
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att arbeta i AutoStore. Erfarenhet av kosmetikaprodukter är meriterande, men inte ett krav.
Du är noggrann, effektiv och trivs i ett högt tempo där samarbete och precision är viktigt. Arbetet kräver att du är fingerfärdig och har ett öga för detaljer.
Vid anställningsstart får du en grundlig upplärning på plats hos kunden, där du introduceras till arbetsrutiner, säkerhet och produktionsflödet. Upplärningen sker under cirka 3-5 arbetsdagar.
Arbetet är förlagt måndag till fredag, kl. 07:00-16:00, hos kunden i Malmöområdet.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta i AutoStore
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Truckkort (A1-A4, B1-B4)
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom lager, plock eller paketering
Intresse för kosmetika
Observera att vi inte tar emot ansökningar via telefon eller e-post. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Altina Shtanaj altina@boxflow.com Jobbnummer
9578074