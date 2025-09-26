Plock/pack personal till välkänt företag sökes för säsong - Heltid
Scania Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö
2025-09-26
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation. Arbetsuppgifter Nu söker vi personal inom plock/pack med omgående uppstart. Arbetsuppgifterna kommer att vara enklare och repetitiva där du främst kommer att packa kundorder, etikettera och förbereda inför utleverans.
Krav - Positiv till repetitivt arbete - God energi och ett gott förhållningssätt till både arbetsuppgifter och kollegor - Tillgänglig för arbete med omgående uppstart - Klara av arbeta i högt tempo
Meriterande - B-körkort och tillgång till bil - Truckkort A+B - Tidigare erfarenhet av plock/pack
Villkor Start: Omgående Ort: Malmö Arbetstider: 7.30-16.00 Omfattning: Heltid under en begränsad tid
Din profil Som person är du handlingskraftig och tycker om ett fysiskt arbete i högt tempo. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med.
Ansökan Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
