PLC-programmerare till Arho AB - ett starkt bolag i fortsatt tillväxt

2026-01-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Är du en driven och erfaren PLC-programmerare som vill vara med och utveckla innovativa lösningar för framtidens automation? Arho AB växer snabbt och vi söker nu en PLC-programmerare som vill bidra till att forma nästa generations tekniska lösningar. Här får du möjlighet att vara en del av ett expansivt och innovativt team som arbetar med stora spännande projekt inom robotteknik och automation.
Om rollen:
Som PLC-programmerare hos Arho AB kommer du att arbeta med programmering och utveckling av styrsystem i en Siemens-miljö. Du kommer också att vara involverad i felsökning och driftsättning av automationsutrustning. Ditt arbete innebär även att rita och läsa el-scheman i CAD, samt att säkerställa att våra lösningar möter kundernas behov och krav på effektivitet och kvalitet.
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av PLC-programmering, helst i Siemens-miljö
Erfarenhet av att rita och läsa el-scheman i CAD
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av ström- och frekvensomriktare
Erfarenhet av felsökning och driftsättning
Eftergymnasial utbildning inom automation
Erfarenhet av utveckling eller tillverkning av automationsutrustning
Som person är du lösningsorienterad och drivs av att hitta effektiva lösningar på tekniska utmaningar. Du är självgående, strukturerad och trivs i samarbeten för att nå gemensamma mål. Du har ett stort intresse för automation och håller dig uppdaterad om nya innovationer, samtidigt som du är noggrann, kvalitetsmedveten och kommunikativ.
Om Arho AB
Arho AB är ett ledande produkt och teknikbolag inom automation, robotik och avancerade testsystem. Sedan 1970 talet har vi utvecklat och levererat egna lösningar som hjälper industriföretag att testa, verifiera och kvalitetssäkra produkter och system med högsta krav på tillförlitlighet, kvalitet och prestanda.
Vi utvecklar kompletta system där mjukvara, automation, mekanik och robotik samverkar i färdiga produkter och kundanpassade lösningar. Våra system används av några av marknadens mest framstående industriföretag, däribland Volvo AB, Meritor och andra ledande aktörer inom fordon, livsmedel, förpackning och plast.
Arho är mer än ett traditionellt automationsbolag. Med egen fabrik och tillverkningskapacitet i Sverige driver vi hela processen från idé och utveckling till tillverkning, test och driftsättning. Det gör att vi kan leverera robusta och beprövade lösningar som fungerar i verklig produktion, varje dag.
Vi verkar både nationellt och internationellt och levererar teknik som gör verklig skillnad i branscher där säkerhet, effektivitet och pålitlighet är avgörande.
Hos Arho får du arbeta i en teknikdriven och familjär miljö med högt engagemang, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Vi erbjuder flexibla arbetsformer, långsiktiga utvecklingsmöjligheter och chansen att vara med och skapa framtidens industriella lösningar.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning
Arbetstider: Flextid, med möjlighet till tillfälligt distansarbete
Plats: Hallsberg
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team på Arho AB! Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7047678-1787846". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arho AB
(org.nr 556159-7963), https://arho-1738057698.teamtailor.com
Bergmansvägen 7 (visa karta
)
694 35 HALLSBERG Arbetsplats
Arho Jobbnummer
