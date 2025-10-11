Plattsättare till Keramiska Lösningar i Stockholm AB
2025-10-11
Plattsättare till Keramiska Lösningar i Stockholm AB
Keramiska Lösningar i Stockholm AB är ett innovativt företag med mångårig erfarenhet inom badrumsrenoveringar och renoveringar av andra våtutrymmen som exempelvis tvättstugor och storkök. Vi arbetar inom Storstockholm och utför såväl stora som små uppdrag och arbetar med både privat- och företagskunder.Publiceringsdatum2025-10-11Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi vår nästa plattsättare då verksamheten utökas. I rollen ingår alla arbetsuppgifter som kommer med att bygga badrum, allt från att göra tätskikt till att sätta upp det sista kakelplattorna. Många arbeten är försäkringsärenden vilket betyder att du arbetar hemma hos privatpersoner. Du kommer tillhöra ett mindre gäng där alla arbetar med frihet under ansvar och det är mycket eget arbete.
Vi söker dig som
Har en praktisk bakgrund, gärna med erfarenhet av rollen som plattsättare. Som person bör du vara social då du utför arbeten i kundernas hem samt ansvarstagande då du gör många arbeten på egen hand.
B-körkort är ett krav. Meriterande är BKR (våtrumscertifikat), men inget krav.Övrig information
Omfattning: HeltidTillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
