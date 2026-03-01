Plattsättare - Vill du jobba hos en seriös aktör med full beläggning?
4 Skickliga Plattsättare - Vill du jobba hos en seriös aktör med full beläggning?
Platino Plattsättning AB expanderar kraftigt - nu söker vi 4 erfarna plattsättare som vill arbeta i ett företag där kvalitet, tempo och yrkesstolthet är på riktigt.
Vi har stark orderingång och långsiktiga projekt inom både privat och offentlig sektor. Hos oss finns det arbete - och vi söker dig som vill vara med och leverera hög nivå varje dag.
Vad du får hos oss
Trygg anställning med kollektivavtal
Stabil arbetsgivare med full beläggning
Seriös projektledning och tydlig struktur
Professionellt team med hög yrkesstandard
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar
Långsiktighet - vi bygger för framtiden
Vi värdesätter yrkesskicklighet. Gör du ett bra jobb, får du förtroende och ansvar.
Rollen
Du arbetar med:
Plattsättning av keramik och natursten
Flytspackling och noggrant underarbete
Nyproduktion och renovering
Projekt över hela Stockholm
Hos oss handlar det inte om att "göra klart snabbt" - det handlar om att göra det rätt.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av plattsättning och flytspackling
Har god materialkännedom
Är självgående, strukturerad och kvalitetsmedveten
Tar ansvar och är stolt över ditt yrke
Behärskar svenska
Branschcertifiering är meriterande.
Är du rätt person?
Vi söker 4 personer och tillsätter löpande.
Är du en av dem som vill arbeta hos en seriös aktör med höga krav och trygga villkor?
Skicka din ansökan via mail till jobb@platino.se
och märk mailet med "Plattsättare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@platino.se
