Platssamordnare med juridisk kompetens till myndighet i Lund!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-11-01
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en prestigelös och tillåtande offentlig organisation inom forskning som uppmuntrar till att ta egna initiativ? Vi söker dig som vill kombinera praktisk kontorssamordning med avtalsstöd i en självständig roll. Inkom med din ansökan redan idag, vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen!
OM TJÄNSTEN
I denna dynamiska roll kommer du att vara navet för kontorets dagliga funktion i Lund, samtidigt som du bidrar med och utvecklar din juridiska kunskap. Du kommer att arbeta nära kontorets medarbetare och myndighetens jurister, med frihet att fatta egna beslut och att bidra till att utveckla rutiner.
I rollen som platssamordnare erbjuds du en flexibel och prestigelös arbetsmiljö där du uppmuntras att vara självgående och initiativtagande. Du får stor frihet under ansvar och flexibla arbetstider. Du kommer tillhöra ett mindre team av platssamordnare placerade runt om i sverige på myndighetens olika kontor.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Rollen kombinerar praktisk platssamordning med en juridisk stödroll som bland annat innefattar avtalsstöd till myndighetens kärnverksamhet. Du fungerar som daglig kontaktperson för kontoret och samordnar praktiska frågor, säkerställer kontorsservice, hanterar beställningar och vissa inköp, samt har löpande kontakt med leverantörer. Du ger administrativt stöd till forskare och medarbetare i frågor kopplade till kontorsdriften, samtidigt som du med stöd av myndighetens jurister granskar och kvalitetssäkrar avtal såsom forskningssamarbeten och leverantörsavtal. Med stöd av jurister arbetar du också med att ta fram rutiner och instruktioner inom det juridiska området.
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av arbete med avtalshantering och avtalsgranskning.
• God kunskap inom avtalsrätt.
• Vana att arbeta självständigt och strukturerat.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Grundläggande kunskaper i Microsoft Office, särskilt Word.
• Gymnasieexamen.
Det är meriterande om du har
• Juridisk eller annan relevant eftergymnasial utbildning.
• Erfarenhet av liknande kombinerade roller.
• Erfarenhet från offentlig sektor eller upphandlingsrelaterade frågor.
För att lyckas i rollen ser vi att du är optimistisk, ordningsam och ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115500". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9584207