Plåtslagare - Vi bygger för Luleå, ett plåttak i taget. Vill du hänga på?
Storfors Plåtslageri AB / Tunnplåtslagarjobb / Luleå Visa alla tunnplåtslagarjobb i Luleå
2025-11-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storfors Plåtslageri AB i Luleå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi på Storfors Plåtslageri AB letar nu efter fler plåtslagarproffs (eller blivande sådana) som vill bli en del av vårt härliga team.
Är du noggrann, ansvarstagande och gillar att jobba både praktiskt och lösningsorienterat? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Vi pysslar med det mesta inom byggnadsplåtslageri - allt från att bocka plåt i verkstan till arbeta med tak, fasader och montera färdiga detaljer på allt från villor till industrilokaler. Det är omväxlande, praktiskt och ibland högt upp (vi arbetar med sele så klart).
Du kommer att jobba både med privat- och företagskunder. Du är noggrann, ansvarsfull och trivs med att jobba både självständigt och i team. Du gillar att arbeta fysiskt och ser värdet i att göra ett väl utfört arbete.
Vem tror vi att du är?
Du har utbildning eller motsvarande erfarenhet inom plåtslageri
Du har B-körkort (krav)
Vad vi erbjuder
En trygg arbetsplats där vi prioriterar säkerhet, trivsel och kvalitet
Varierande arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik
Möjlighet till fortbildning och att växa i din roll
Ansök senast: Snarast - urval sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt kandidater.
Maila ditt CV och personliga brev till: Niclas.Almquist@outlook.com
,
Märk gärna din ansökan med "Plåtslagare Luleå" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Niclas.Almquist@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plåtslagare Luleå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storfors Plåtslageri AB
(org.nr 556084-9795)
Maskinvägen 23 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Niclas Almquist Niclas.Almquist@outlook.com 070-687 29 66 Jobbnummer
9585674