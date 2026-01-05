Platschef Till Xl-Bygg Stenvalls I Skellefteå/burträsk!
Vill du leda och driva försäljningen framåt i en stark norrländsk byggkedja? Nu söker vi på XL-BYGG Stenvalls en engagerad, driven och resultatinriktad Platschef med ansvar för våra anläggningar i Skellefteå och Burträsk. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och växa - tillsammans med ett starkt team som varje dag strävar efter att göra skillnad för våra kunder.
Om rollen som Platschef i Skellefteå/Burträsk
I rollen som Platschef på XL-BYGG Stenvalls för både Skellefteå och Burträsk får du en central roll med stort ansvar över vår verksamhet, som inkluderar två anläggningar (Skellefteå och Burträsk). Din vardag innebär ett helhetsansvar över budget, personal, B2B-försäljning samt att ständigt utveckla verksamheten. Det ingår att vara väl insatt i XL-BYGG Stenvalls affärsmål och visioner och att driva verksamheten därefter. Affärsmässighet och initiativförmåga genomsyrar ditt förhållningssätt och du är mån om att nå både kvalitet och höga resultat. Du arbetar både strategiskt och operativt. Som Platschef ingår du i ledningsgruppen för XL-BYGG Stenvalls och är delaktig i företagets strategiska planering och ledning.
I samband med att vår nuvarande platschef går i pension söker vi nu en efterträdare som vill axla ansvaret och fortsätta leda verksamheten. Under en övergångsperiod får du stöd, handledning och en personlig introduktion av vår erfarna platschef, som gärna delar med sig av sina insikter och sin kunskap för att ge dig en trygg start i din nya roll.
Vi söker dig som:
Har säljerfarenhet och stor affärsförståelse, med förmågan att utveckla affärer och skapa långvariga kundrelationer, samt förmågan att coacha dina medarbetare och tillsammans utveckla affärsmannaskapet.
Är en trygg och inspirerande ledare med erfarenhet av att driva och leda ett team. I ditt ledarskap har du som utgångspunkt att alla medarbetare ska utvecklas och växa i sin roll.
Trivs med frihet under ansvar och är van vid att självständigt planera och strukturera både ditt eget och teamets arbete.
Är beslutsmässig och drivande, samtidigt som du är flexibel och kan stötta verksamheten närhelst behovet uppstår.
Du har erfarenhet av att leda under förändring och är duktig på att få med dina medarbetare på resan. Du är bekväm i situationer där du snabbt behöver fatta kloka beslut för företaget. Genom dina tidigare arbetslivserfarenheter har du en god förståelse för arbetsflöden och processer och förmågan att se lösningar och effektiviseringar.
Innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet från handel och bygg och vi ser gärna att du har arbetat i en ledande befattning. Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper.
Varför jobba hos XL-BYGG Stenvalls?
Hos XL-BYGG Stenvalls blir du en del av ett familjärt företag - och där vi bryr oss om både varandra och våra kunder. Vi är stolta över vår långa tradition, vårt lokala engagemang och den genuina laganda som präglar hela verksamheten.
Vi har en gemensam värdegrund som guidar oss i hur vi är mot varandra och mot våra kunder. Vårt värdeord sammanfattas "ENKELT". Det innebär att vi strävar efter att vara effektiva, nytänkande, kompetenta, engagerade, lagspelare och trovärdiga.
Här värdesätts initiativ och engagemang. Vi har korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar till delaktighet och egna idéer. Det betyder att du snabbt kan påverka och se resultatet av ditt arbete.
Vi tror på trygghet, trivsel och utveckling - både för våra medarbetare och för företaget som helhet. Hos oss får du vara med och bygga framtiden, tillsammans med kollegor som ställer upp för varandra och har roligt på jobbet.
Ansökningsförfarande
Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. XL-BYGG Stenvalls samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess och tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos XL-BYGG Stenvalls. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
eller på telefon 070-336 67 30.
Är du den som vill anta denna utmaning och leda XL-BYGG Stenvalls anläggningar i Skellefteå och Burträsk mot nya framgångar? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt engagerade team!
Om XL Bygg Stenvalls
XL-BYGG Stenvalls har 10 anläggningar i norra Sverige, från Kiruna i norr till Umeå i söder. Vi ingår i koncernen Stenvalls Trä som är ett familjeägt företag från Norrbotten med egna sågverk och lång erfarenhet av vidareförädling av träprodukter. Verksamheten riktar sig mot proffskunder och privatkunder och erbjuder byggmaterial av hög kvalitet och ett kundanpassat sortiment.
Vår ambition är att det ska vara enkelt att handla hos oss med snabb hjälp, genomtänkta tjänster och riktigt hög service. Framför allt är det personalen som är vår styrka. Vi strävar efter att vara en naturlig del av kundernas byggprojekt - oavsett om de är proffsbyggare eller hemmafixare. Inte bara med rätt produkter till rätt priser. Vi vill vara med från början till slut och göra allt för att våra kunder ska lyckas med det de bygger. Vi verkar i en bransch som ständigt är i rullning, där det händer mycket från dag till dag. Vi är i en god tillväxt- och utvecklingsresa och vi bollar mycket kollegor sinsemellan för att bli ännu bättre. Tillsammans är vi starka!
Tillsammans med över 110 andra bygghandlare i Sverige ingår XL-BYGG Stenvalls i XL-BYGG AB som är en rikstäckande grupp välsorterade, enskilda företag inom byggfackhandeln. Det gör att vi på XL-BYGG Stenvalls kan ta tillvara på fördelarna med att ingå i Skandinaviens största profilerade bygghandelskedja och samtidigt behålla den småskalighet, lokala anpassning och norrländska förankring som genomsyrar vår verksamhet. XL-BYGG Stenvalls och våra butiker ingår i koncernen Stenvalls Trä AB tillsammans med Kallax Flyg, Stenvalls skogar och Genesis IT.
