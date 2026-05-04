Platschef till växande anläggningsbolag!
Mark & Grund i Väst AB
Mark & Grund i Väst AB utför stora som små markentreprenader från Falkenberg i norr till Helsingborg i söder. Företaget ägs och drivs av Pierre Ebefors. Vi hjälper dig hela vägen från planering till färdigställande. Med 10 års erfarenhet i branschen har vi ett brett kontaktnät och bra leverantörer som gör oss trygga och prisvärda att anlita. Vi utför alla våra jobb fackmannamässigt. Att sätta kunden i fokus och känsla för kvalité är centralt för oss.
Om MGAB
MGAB:s vision är att vara det ledande markföretaget i Skåne och Halland. Vi strävar alltid efter att leverera kvalitet och hålla utsatta tidplaner. Vårt fokus ligger på hög kundnöjdhet och långsiktiga relationer med våra kunder.
Vi utför markentreprenader inom bland annat:
Kommunala byggnader - Vi genomför projekt för offentliga byggnader med fokus på hållbarhet och funktionalitet.
Industri - Vi levererar skräddarsydda lösningar för industriella anläggningar, från markberedning till färdigställande.
Infrastruktur - Vi bygger och förbättrar vägar, VA, grönytor, park
Exploatering - Vi erbjuder tjänster inom markexploatering för att maximera värdet av varje projekt.
Servicearbeten - Vi utför även servicearbeten för att underhålla och förbättra befintliga anläggningar, vilket säkerställer långsiktig hållbarhet och funktion
Våra kärnvärden bygger på att:
• Leverera hög kvalitet i allt arbete
• Alltid hålla tidsplaner
• Visa engagemang i alla projekt
Din roll hos oss:
Som platschef på MGAB ansvarar du för att leda och samordna projekt så att de genomförs säkert, kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Rollen innebär ett helhetsansvar där du är länken mellan beställare, underentreprenörer och medarbetare.
Ansvarsområden:
Upprätta och följa upp tidplaner, bemanning och resurser
Beställa material, maskiner och tjänster i enlighet med projektets behov
Samordna och följa upp underentreprenörer och leverantörer
Planera arbetsmoment och aktiviteter
Genomföra riskbedömningar samt upprätta handlings-, APD- och TA-planer
Delta i byggmöten och säkerställa tydlig kommunikation
Ansvara för arbetsmiljö och kvalitetssäkring enligt gällande rutiner
Dokumentera och rapportera avvikelser
Följa upp projektets ekonomi, budget och prognoser
Godkänna leverantörsfakturor inom befogenhetsramar
Rapportera timmar och förbrukning
Diarieföra och arkivera handlingar
Skriva dagboksanteckningar
Delegera arbetsuppgifter och ge återkoppling till medarbetare
Befogenheter:
Inköp av material & UE till projekt upp till max 200 000 kr exkl. moms per order. Belopp som överstiger ska godkännas av arbetschef.
Avtal med underentreprenörer som överstiger 200 000 kr ska upprättas, avtal signeras av arbetschef.
Kompetenser och förhållningssätt:
En platschef hos MGAB förväntas ha god planeringsförmåga, ekonomiskt sinne och stark kommunikativ förmåga. Du leder och motiverar personalen genom tydlighet och engagemang samt representerar företaget på ett professionellt sätt. Ett respektfullt bemötande av beställare och underentreprenörer är avgörande för att stärka företagets goda rykte och möjliggöra långsiktiga samarbeten.
Rekryteringsprocessen:
Är du den vi söker - Skicka in din ansökan redan idag. I rekryteringen samarbetar MGAB med Prowork kompetens. Har du frågor om tjänsten eller vill presentera dig själv i samband med din ansökan, kontakta ansvarig rekryterare, Jerry Stenberg på jerry.stenberg@prowork.se
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Detta är en rekrytering och du blir direkt anställd hos MGAB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
Prowork Kompetens
9890684